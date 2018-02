Es nimmt mittlerweile fast religiöse Züge an. Kaum etwas wird so herbeigeredet wie der nächste Bärenmarkt oder gar Super-Crash. ?Mr. DAX? Dirk Müller spricht von der größten Blase aller Zeiten und andere Crashpropheten wie Jim Rogers blasen ins gleiche Horn.



Dabei halte ich es für recht wahrscheinlich, dass der harmlose sogenannte ?Flash Crash? von Anfang Februar bereits das Schlimmste war, was Anleger an den deutschen Börsen 2018 erleben werden. Hier sind vier Argumente:

1. Grund: Überbewertungen können sich auch ohne Crash abbauen

Ein simples, aber wenig beachtetes Argument besteht in der Tatsache, dass sich etwaige Überbewertungen keinesfalls unbedingt über einen Crash entladen ...

