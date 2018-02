Bonn - Nach dem Feiertag am Montag gab es gestern nur wenig Bewegung am US-Rentenmarkt, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Treasuries habe am Abend mit 2,89% um 2 Basispunkte über ihrem Niveau vom vergangenen Freitag gelegen. Hierzulande habe die korrespondierende Bundrendite bei 0,74% verharrt. Die leichte Eintrübung bei diversen Sentimentindikatoren habe keine nachhaltigen Impulse geliefert. Im 5-jährigen Laufzeitenbereich sei die Rendite um 2 Basispunkte auf 0,08% gesunken, während sie im 2-jährigen Bereich am Abend mit -0,49% um 2 Basispunkte über ihrem Niveau vom Vortag gelegen habe. (21.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...