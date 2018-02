Frankfurt - Es mag für Devisenmarkt-Veteranen fast wie ein déjà vu-Erlebnis gewesen sein, als in der vergangenen Woche für die anhaltende Dollar-Schwäche die Angst vor einem sogenannten "twin deficit" die Runde machte, so die Analysten der Deutschen Bank.Das einst vom Ökonomen Martin Feldstein in den 1980er Jahren geprägte Schlagwort, worunter man die Kombination von einem hohen Haushaltsdefizit mit einem hohen Leistungsbilanzdefizit verstehe, sei also in das Vokabular manches Devisenmarktteilnehmers zurückgekehrt. Obwohl man sich an den Finanzmärkten seit Beginn der Finanzkrise eigentlich über ein steigendes US-Haushaltsdefizit und eine wachsende Verschuldung bislang keine allzu großen Sorgen gemacht habe. Auch weil sich die in den vergangenen Jahren immer wieder zu hörende Warnungen über drohende Schuldenkrisen in den meisten Fällen nicht bewahrheitet hätten.

