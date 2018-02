Hamburg - Die HANSAINVEST Real Assets GmbH baut ihr Projektentwicklungsgeschäft weiter aus, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Aktuell beläuft sich das Projektentwicklungsvolumen auf rund 300 Mio. Euro. Es handelt sich dabei um Developments in den Metropolen Hamburg, Düsseldorf, Berlin und München.

Den vollständigen Artikel lesen ...