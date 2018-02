Es ist schon etwas länger her, dass wir den spanischen Leitindex an dieser Stelle thematisierten. Zwischenzeitlich ist einiges passiert. Das Thema "Katalonien", das den IBEX-35 noch bis vor kurzem beschäftigt hatte, ist mittlerweile etwas in den Hintergrund getreten, dafür sorgte die allgemeine Korrektur an den Aktienmärkten für eine massive Eintrübung des Chartbildes. Noch Ende Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...