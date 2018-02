Robin Buschmann wandelt sein Start-up Giromatch vom Kreditmarktplatz zum Technologieanbieter. Sein neuer Kunde ist die Degussa Bank.

Als Robin Buschmann gerade den neuen Kooperationspartner seines Finanz-Start-ups Giromatch vorstellt, macht die Meldung von der Übernahme der Kreditplattform Lendico durch die ING-Diba die Runde. Solche Übernahmen sind in der Fintech-Szene bisher selten, Kooperationen dagegen gibt es viele. Den 37-Jährigen stört das nicht: "Momentan denke ich noch nicht an einen Verkauf." Stattdessen hat er sein 2014 gegründetes Unternehmen im vergangenen Jahr neu positioniert - vom Kreditmarktplatz für Privatleute zum Technologieanbieter für Finanzdienstleister. "In diesem Bereich sehen wir eine deutlich größere Nachfrage, besonders im Firmenkundengeschäft hinkt die Digitalisierung hinterher", sagt der Gründer und Geschäftsführer.

Sein neuer Partner ist die Degussa Bank, ein Institut, das sich auf Finanzdienstleistungen ...

