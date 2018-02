Zürich - Schweizer Unternehmen sind das zweite Jahr in Folge positiver gestimmt und bewerten ihre heutige Geschäftslage zu 92 Prozent positiv. Auch die Prognosen zur Umsatzentwicklung bleiben, gemäss dem Unternehmensbarometer des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY, unter dem Strich zuversichtlich. Besonders optimistisch ist dabei die Life-Sciences-Branche. Schwieriger ist die Situation für das Baugewerbe und im Energiebereich.

Gleichzeitig klagen KMU branchenübergreifend über den stetig wachsenden regulatorischen Aufwand. «Trotz Zeiten der Automatisierung und Digitalisierung dürfte Bürokratieabbau auch künftig eine der wichtigsten Forderungen von KMU sein», hält Heinrich Christen, Managing Partner Regions bei EY in der Schweiz, fest.

44 Prozent der insgesamt 700 befragten Unternehmen blicken optimistisch auf die künftige Wirtschaftslage in der Schweiz, das sind deutlich mehr als noch im Vorjahr (27 Prozent). Passend zur positiven Stimmung bleibt die Investitionsbereitschaft der Unternehmen hoch. Wie im Vorjahr planen 28 Prozent der befragten Unternehmen, am Standort Schweiz zu investieren. «Der Wunsch, verstärkt einzustellen, dürfte in den kommenden Monaten bei den Betrieben noch stärker werden. Ein Viertel der Unternehmen will aktuell zusätzliche Mitarbeitende einstellen, höher war die Bereitschaft zuletzt vor sechs Jahren», so Christen.

Fachkräftemangel, starker Schweizer Franken und Cyber-Risiken trüben Optimismus

Als grösste Herausforderung für das eigene Unternehmen sehen die Unternehmen derzeit den Fachkräftemangel. 62 Prozent der Unternehmen in der Schweiz berichten von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung geeigneter Mitarbeitender, jedem sechsten Betrieb fällt diese nach eigenen Angaben sogar «sehr schwer». Damit hat sich die Situation aus Sicht der Unternehmen erneut verschärft. «Hoch qualifizierte Mitarbeitende sind in der Schweiz Mangelware, was gerade mittelständischen Unternehmen zu schaffen macht», so Christen. «Firmen suchen ...

