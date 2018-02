Nun rutscht also auch Daimler in den Diesel-Sumpf. US-Ermittler werfen dem Autobauer Software-Manipulation vor. Dabei hatte Konzernchef Dieter Zetsche doch 2015 nach dem VW-Skandal noch pflichtschuldig beteuert, dass bei den Schwaben nicht geschummelt werde. Sein Stuhl in Stuttgart dürfte gehörig wackeln, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Dass diese allerdings aus den USA kommen, entbehrt nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...