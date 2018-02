Die Zahlen zum vierten Quartal 2017 hatte man so nicht erwartet - sie enttäuschten: Der bereinigte Gewinn belief sich auf 2,89 $ je Aktie. Erwartet worden waren im Vorfeld 3 $. Und nachdem schon das dritte Quartal 2017 nicht allzu rosig verlaufen war, blieb auch das vierte Quartal äußerst verhalten: Die Verkäufe des Cholesterin-Mittels Repatha blieben im Umsatz unter der 100 Mio. $-Marke hängen und auch das Krebsmedikament Blincyto wurde wengier nachgefragt als erhofft.



Für 2018 rechnet man nun mit einem Umsatz zwischen 21,8 und 22,8 Mrd. $ und der bereinigte Gewinn je Aktie soll sich auf 12,60 bis 13,70 $ verbessern. Was Hoffnung auf mehr macht sind die 27 Mrd. $, die in der Kasse liegen und darauf warten, eine Übernahme zu finanzieren. Nur - welche?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info