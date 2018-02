NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 103,35 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Adedapo Oguntade in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei dagegen etwas schwächer./ag/mis

Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN DE0005810055

AXC0098 2018-02-21/09:57