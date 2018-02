Von Marc Navarro Gonzalez

PARIS (Dow Jones)--Der französische Telekomkonzern Orange hat dank wieder anziehender Geschäfte in der Heimat und Spanien vergangenes Jahr mehr umgesetzt und operativ verdient. Das Unternehmen stellte zudem weitere Dividendenzuwächse in Aussicht und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr.

Der Umsatz stieg 2017 leicht auf 41,09 Milliarden von 40,92 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis EBITDA kletterte auf 12,82 Milliarden von 12,68 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 12,79 Milliarden Euro gerechnet. Das Nettoergebnis brach um gut ein Drittel auf 1,91 Milliarden Euro ein. Allerdings hatte Orange im Vorjahr wegen des Verkaufs der Beteiligung am britischen Telekomkonzern EE einen positiven Sonderertrag erzielt. Den Aktionären will der Pariser Konzern für 2017 eine Dividende von 0,65 (Vorjahr 0,60) Euro je Aktie zahlen. Für das laufende Jahr stellte die Orange SA eine Ausschüttung von 0,70 Euro je Anteil in Aussicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2018 03:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.