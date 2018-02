Der Thermomix war jahrelang ein Umsatzgarant für Hersteller Vorwerk. Nun schwächelt das Spitzenmodell aber bei den Verkäufen.

"Alle 23 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Thermomix verkauft" - das galt zumindest für das Jahr 2016, als Vorwerk mit der Kultküchenmaschine einen Rekordumsatz von 1,3 Milliarden Euro verbuchte. Ein Plus von elf Prozent nach satten 50 Prozent Zuwachs im Vorjahr. Doch scheint sich der Hype um das "iPhone unter den Küchengeräten" im vergangenen Jahr deutlich abgekühlt zu haben. Darauf lässt zumindest der Prognosebericht für 2017 schließen, den der Teilkonzern Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG kürzlich im Konzernlagebericht 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht hat. Die "Welt" berichtete zuerst darüber. "Nach den beachtlichen Steigerungen im Berichtsjahr und in den Vorjahren erwarten wir für den Bereich Thermomix für das Jahr 2017 bei einem beträchtlichen Absatzrückgang eine deutliche Abschwächung im Umsatz (minus 7,8 Prozent)", heißt es im Lagebericht.

Dies sind wohlgemerkt firmeninterne Umsätze und keine Umsätze mit Endverbrauchern. Letztere veröffentlicht die Vorwerk-Gruppe traditionell im Mai. Dennoch deutet die düstere Prognose darauf hin, dass 2017 offenbar weniger Thermomix verkauft wurden als im Vorjahr. Zumal sich die Wartezeit für den Thermomix auf nur noch bei ein bis zwei Wochen verkürzt hat. Als der digitale Thermomix im Herbst 2014 auf den Markt kam, mussten Kunden bis zu zwölf Wochen warten. Die Geräte werden in Deutschland und Frankreich gefertigt. Vorwerk hatte die Produktionsstraßen zuletzt deutlich ausgebaut. Die Küchenmaschine Thermomix, die 2014 beim Umsatz erstmals den Staubsauger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...