Genf - «Es gibt drei Gründe, warum Anleger gerade in unruhigen Zeiten häufig den Reiz von Wandelanleihen entdecken», sagt Nathalia Barazal, Head of Convertible Bonds bei Lombard Odier Investment Managers.

«Erstens können sie sinkende Aktienkurse abfedern: Der Anleihecharakter bildet in fallenden Märkten einen Kursboden - was sich sowohl in früheren Ausverkäufen als auch während der Korrektur der vergangenen Tage gezeigt hat. Zweitens können Wandelanleihen das Durationsrisiko begrenzen: Dank der positiven Korrelation zwischen den Optionen und den Basiszinssätzen reagieren sie weniger stark auf Zinsänderungen als die meisten Unternehmensanleihen. Historische Daten belegen die gute Wertentwicklung von Wandelanleihen in Zeiten steigender Zinsen. Drittens profitieren ...

