Zahlreiche vorläufige Einkaufsmanagerindizes werden heute veröffentlicht Britische Zentralbanker werden vor dem Treasury-Committee des Parlaments über die Inflation sprechen Die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls am Abend könnte für Bewegung an den Märkten sorgen

Zusammenfassung:Nachdem der Montag und Dienstag im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen recht ruhig war, könnte der heutige Handelstag umso interessanter werden, da zahlreiche vorläufige EMI-Werte der europäischen Volkswirtschaften auf der Agenda stehen. Darüber hinaus werden Daten zum britischen Arbeitsmarkt und zum US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Britische Zentralbanker, darunter Gouverneur Carney, werden sich am frühen Nachmittag mit dem jüngsten Inflationsbericht befassen, während das Sitzungsprotokoll des FOMC-Treffens am Abend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen wird. 9:30 Uhr - Deutschland, Einkaufsmanagerindizes (Februar): Die deutsche Wirtschaft ist seit einiger Zeit in einem hervorragenden Zustand. Allerdings ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Januar etwas gesunken, nachdem er im Dezember ein mehrjähriges Hoch von 63,3 Punkten erreicht hatte. Diesmal erwarten die Märkte beim verarbeitenden ...

