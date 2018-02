Das führende Obstunternehmen aus Chile und Peru ist dank Robinson Fresh jetzt auch in Europa vertreten

Robinson Fresh, ein Geschäftszweig von C.H. Robinson, ist der neue Hauptanbieter von Verfrut-Produkten in Europa. Verfrut ist einer der größten Obstbauer in Südamerika und hat Arten wie Trauben, Äpfel, Steinfrüchte, Kirschen, Birnen, Kiwis, Clementinen und Bio-Bananen im Angebot. Mit diesem strategischen Bündnis verbinden die beiden Unternehmen Fachkenntnisse in Kühlkettenlogistik und landwirtschaftlichen Erzeugnissen, um Europäern ein umfassenderes Obstsortiment anbieten zu können.

"Als wir hörten, dass Verfrut nach Möglichkeiten zur Expansion in den europäischen Markt suchte, wussten wir, dass wir unseren Kunden durch eine Zusammenarbeit diese Premium-Produkte anbieten könnten", sagte Robert Walsleben, Vorstand für Europa bei Robinson Fresh. "Verfrut ist einer der größten Obstbauern in Chile und Peru. Es ist ein Familienbetrieb, der sich mit seinen Erzeugnissen dafür einsetzt, den Kunden schmackhafte Produkte anzubieten. Europäer werden diese hochwertigen südamerikanischen Naturprodukte auf ihrem Markt schätzen."

Im Rahmen der neuen Geschäftsbeziehung bietet Robinson Fresh kundenorientierte Lösungen über die gesamte Lieferkette hinweg, einschließlich globaler Logistik und einer signifikanten Infrastruktur in Europa. Verfrut konzentriert sich auf Anbau, Ernte und Verpackung in erstklassiger Qualität in Südamerika.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Abstimmung zwischen den Fähigkeiten und Marktkenntnissen von Robinson Fresh und unserem Produktsortiment sowie unserem Fachwissen die perfekte Kombination darstellt, um im europäischen Markt gemeinsam zu wachsen", sagte Ignacio Donoso, Vorstand für Geschäftsfeldentwicklung und Überseemärkte bei Verfrut. "Wir sind der Meinung, dass durch die Zusammenarbeit mit Robinson Fresh in Europa mehr europäische Kunden in den Genuss unserer südamerikanischen Erzeugnisse kommen."

Verfrut-Produkte finden sich bereits in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften in Europa, und das Angebot wird demnächst ausgeweitet.

Über Robinson Fresh

Robinson Fresh hat sich auf die Beschaffung und den Transport von Frischwaren für Verbraucher rund um die Welt spezialisiert. Als einer der größten Frischwarenanbieter der Welt und einer der Geschäftszweige des weltweit führenden 3PL C.H. Robinson stellt Robinson Fresh die hochwertigsten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen bereit. Kunden genießen unsere ganzjährigen und globalen Produktlieferungen, unsere Kühlkettenkompetenz, unser erstklassiges Kundenmanagement und unsere wirkungsvollen Spartenkenntnisse. Diese Fachkompetenz ist der Grund für die Fähigkeit von Robinson Fresh, innovative Lieferkettenlösungen für Kunden zu konzipieren und umzusetzen vom Saatgut bis ins Ladenregal. Weitere Informationen über Robinson Fresh finden sich auf www.robinsonfresh.com.

Über Verfrut

Verfrut wurde 1996 von einem kleinen Anbauer in Zentralchile gegründet. Heute besteht die Verfrut Group aus fünf angegliederten Gesellschaften, denen knapp 4.000 Hektaren große Obstplantagen in Chile und mehr als 2.000 Hektaren in Peru gehören, womit die Gruppe der größte Obstbaueinzelbetrieb in Chile und der zweitgrößte in Peru ist. Die drei wichtigsten Eigenschaften von Verfrut sind die Vielfalt an Anbauregionen und Produkten, die vertikale Eingliederung der Logistik von den Plantagen bis zur Verpackung sowie absolute Kontrolle aufgrund der verfolgten Eigenproduktionsstrategie. Unter www.verfrut.cl finden sich weitere Informationen.

