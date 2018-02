Für die britische Großbank Lloyds war 2017 das erfolgreichste Jahr seit langem. Wegen höherer Gewinne will sie mehr investieren.

Die britische Großbank Lloyds hat 2017 ihr bestes Ergebnis seit über einem Jahrzehnt erzielt. Der Vorsteuergewinn kletterte um 24 Prozent auf 5,3 Milliarden Pfund (sechs Milliarden Euro), wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Zugleich kündigte Lloyds einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu einer Milliarde Pfund an. Die Aktien stiegen in ...

