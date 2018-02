APA ots news: 3Business startet Digitalisierungs-Kampagne und verlost Reise ins Silicon Valley. - BILD

- Kostenloser 3DigitalCheck auf www.drei.at/digitalimpuls. - Bis 19. März 2018 mitmachen und Silicon Valley Reise

gewinnen.

Wien (APA-ots) - Laut einer aktuellen Studie (AD Little und WKO, Sept 2017) sind die meisten kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich digitale Neulinge. Als eine der größten Herausforderungen identifizieren die Autoren mangelndes Know-How und fehlende Informationen zur Digitalisierung. 3Business hat es sich zum Ziel gesetzt, Österreichischen Unternehmen digitale Impulse zu geben und startet deshalb mit dem 3DigitalImpuls eine bundesweite Kampagne. Das 3Digital-Impuls Portfolio besteht aus dem 3DigitalCheck, der 3Digital-Impuls Tour und fortlaufenden 3Digital-Impuls Events.

Mit dem kostenlosen 3DigitalCheck auf [www.drei.at/digitalimpuls] (http://www.drei.at/digitalimpuls) können Firmen ihren digitalen Status Quo in wenigen Minuten selbst ermitteln und herausfinden, wo sie in fünf für die Digitalisierung relevanten Bereichen stehen:

1. Treiber und Herausforderungen für ihre digitale Transformation 2. Digitalisierung in der Produktentwicklung & bei Services 3. Die Nutzung digitaler Kanäle zur Kundengewinnung und -Management 4. Umfang der Digitalisierung im Betrieb 5. Stellenwert der digitalen Transformation am Arbeitsplatz

Aus diesen Parametern ergibt sich der Digitalisierungsindex, der Unternehmen in Kategorien von "Digitaler Neuling" über "Digital bewusst" bis zu "Digitaler Champion" zuordnet. Wer bis zum 19. März 2018 den kostenlosen 3DigitalCheck absolviert erhält einerseits eine individuelle Auswertung für das eigene Unternehmen und nimmt gleichzeitig automatisch an der Verlosung zur 3Digitalimpuls Tour ins Silicon Valley teil.

Zwtl.: Mit 3Business ins Silicon Valley.

3Business lädt Österreichische Unternehmer zu einer Impuls-gebenden Reise vom 7. bis 14. April 2018 in das Epizentrum der digitalen Innovation ein, das Unternehmen wie Apple, Google und Facebook hervorgebracht hat. Mit ihrer konkreten Fragestellung zur Digitalisierung bestimmen die Teilnehmer das Programm vor Ort mit. 3Business bringt die Tour-Teilnehmer mit jenen Persönlichkeiten im Silicon Valley in Kontakt, die ihnen entscheidende Impulse geben können und einen Wissensaustausch generieren. Mehr auf [www.drei.at/digitalimpuls] (http://www.drei.at/digitalimpuls).

Zwtl.: Inspiration. Wegweiser. 3Digitalimpuls.

Drei möchte mit der 3Digitalimpuls Initiative Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Neben dem kostenlosen 3DigitalCheck soll es für Unternehmen Impulse und Inspirationen durch Best Practice Beispiele aus dem In- und Ausland geben. Bei 3Business sieht man sich durch die erlangte Größe in der Verantwortung, Unternehmen neben den eigenen 3Business-Lösungen auch via Know-How Transfer zu unterstützen. Dies soll durch gezielte Inspirationen in Form von 3Digitalimpuls-Events in den Regionen passieren. Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit Unternehmen statt, die bereits digitale Leitbetriebe sind und ihre Erfahrungen so in einer sehr "authentischen" Art an jene Unternehmen weitergeben können, die in der Transformation noch weniger fortgeschritten sind.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0055 2018-02-21/10:14

AXC0107 2018-02-21/10:20