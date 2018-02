Chefs sollte immer bewusst sein, dass sich ihre Stimmung auf die Mitarbeiter auswirkt. Eine Studie zeigt, wie Bosse die richtigen Signale setzen.

So absurd es klingt: Videos von drolligen kleinen Kätzchen können ein Schlüssel zum Management-Erfolg sein. Denn ein gut gelaunter Mitarbeiter ist produktiver als einer, der ständig mies drauf ist. Was das mit Katzenvideos und Führungskräften zu tun hat, erklärte kürzlich der Diplom-Psychologe Nico Rose in einem Fachbeitrag zum Thema "Positive Psychologie" für das Businessnetzwerk Leader.In geschrieben hat.

Nun kommen auch Experten aus der Wirtschaft in einer Studie zu dem Ergebnis, dass Führungskräfte einen starken Einfluss auf die Leistung und den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter haben. Ihr Verhalten wirkt sich in der Regel unmittelbar auf den Erfolg eines Teams aus. Davon kann sicherlich jeder ein Lied singen, dessen Chef an der Arbeit permanent für dicke Luft sorgt. Dahinter steckt hauptsächlich das Phänomen der emotionalen Ansteckung, wobei Menschen Gefühle und Emotionen anderer übernehmen.

Vor allem im Berufsleben spielt dieser Effekt eine große Rolle, denn hier gibt der Boss häufig - in der Regel unbewusst - die Richtung vor. Schlechte Stimmung, die von ihm ausgeht, strahlt direkt auf die Angestellten aus. Hat der Vorturner üble Laune, kann die Belegschaft kaum heiter und motiviert sein.

Allerdings - jetzt kommt der gute Teil der Nachricht - funktioniert dieses Prinzip auch andersherum. "Wer jemals einem Gruppen-Lachflash erlegen ist, weiß um die Wucht dieses Phänomens", erklärt Nico Rose.

