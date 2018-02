Lieber Leser,

die XING-Aktie war im vergangenen Jahr einer der Favoriten am deutschen Nebenwertehimmel. Die Aktie wertete in 2017 um 56 % auf. Damit löste sie sich von der seit 2015 bestehenden Konsolidierung und setzte den primären Aufwärtstrend fort. In diesem Jahr perfomt die Aktie bis dato jedoch negativ. Charttechnisch betrachtet testet sie gerade die sekundäre Aufwärtstrendlinie von oben an. Kurse unterhalb von 245 Euro je Aktie könnten auf einen Ausbruch hindeuten und weiteres Abwärtspotential ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...