Hat die Hausse ihren Zenit überschritten? Diese Frage wird in den vergangenen Wochen wieder häufiger gestellt. Genauer gesagt, vor allem seit zwei Wochen als es an den Börsen in den USA oder auch Deutschland zu größeren Rücksetzern kam. Dass die Hausse ihren Zenit nicht überschritten hat, meint zumindest Karsten Stroh, Kundenportfoliomanager bei J.P. Morgan Asset Management. Weshalb er vor allem auf die Fundamentaldaten schaut, und weshalb genau diese ihn weiterhin optimistisch stimmen, erläutert der Experte bei Börse Stuttgart TV.