Berlin (ots) - rent24 hat seinen ersten Coworking Space in Frankfurt eröffnet und bietet dort, als einer der führenden europäischen Coworking und Coliving Anbieter, Startups, Freelancern und etablierten Unternehmen einen einzigartigen Blick über die Stadt. Das Angebot in dem 142 Meter hohen Büro Center reicht von Arbeitsplätzen im Open Space über private Büros bis hin zu vollausgestatteten Konferenzräumen. "Einzigartig ist aber vor allem der Community Faktor. Ob bei unseren Events, Workshops oder gemeinsamen Sportkursen - die Community wächst zusammen, wird ständig größer und verhilft zu stetigem Erfolg", sagt Robert Bukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH.



Der FBC Tower befindet sich im zentralen Stadtteil Westend, genauer in der Mainzer Landstraße 46, die parallel zum Rhein verläuft und sich als markante Hauptstraße repräsentiert. Der Mikrostandort zeichnet sich durch zahlreiche Cafés, Restaurants und Außenanlagen aus.



"In Frankfurt werden Trends der Zukunft geboren", denn Frankfurt sei für viele Besucher das Drehkreuz in Deutschland und eine Metropole der Kreativität. "Wir freuen uns, in dieser spannenden Stadt einen Standort anzubieten und auch hier noch weiterzuwachsen", kommentiert Bukvic.



rent24-Mitgliedern steht nicht nur ein großes Netzwerk an Coworking Spaces zur Verfügung, um den Arbeitsplatz flexibel und städte- bzw. länderübergreifend wechseln zu können, sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten in Coliving Spaces. "Den ersten Coworking und Coliving Campus eröffnen wir im April in Berlin und freuen uns, auch Mitglieder aus Frankfurt begrüßen zu können", so Bukvic.



Über rent24



rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments und Boutique Hostels sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmen mit großen Teams, ermöglicht rent24 allen Vorteile der Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



