Block One Capital Inc. meldet Aktualisierung des Investmentportfolios und Eingang der ersten Lieferung der Bitcoin-Miner

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 20. Februar 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf hohe Wachstumsaussichten in den Sektoren Blockchain und Digitalwährung-Mining, freut sich, ein Update seines Investmentportfolios bekanntgeben zu können.

Block One fokussiert sich auf die Beschaffung, Prüfung und Investition in hoch bewertete Potenziale mit großen Wachstumschancen, die sich im Anfangsstadium befinden. Wir sind zuversichtlich und glauben, dass unsere anfänglichen Investitionen und unsere Pipeline erstklassige Chancen darstellen, die auf zukunftsweisende Technologien und eine gewerblich anwendbare Performance gründen, sagt Sothi Thillairajah, CEO bei Block One. Eine bedeutende strategische Initiative, die wir verfolgen, ist unsere gezielte Teilnahme an attraktiven ICO-Vorverkaufsangeboten. Ich bin sehr optimistisch, was die Transaktionen in unserer Pipeline betrifft.

TG12 Ventures Inc.: Kryptowährung-Mining Block One erwarb 90 % von TG12 Ventures Inc. (TG12), eine Kryptowährung-Mining-Gesellschaft, die derzeit die Online-Verfügbarkeit einer gefächerten Kryptowährung-Mining-Transaktion im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten vorbereitet. TG12 wird zwei Miner-Arten implementieren: Bitmains S9 Antminers und Canaans Avalon 821s. TG12 erhielt die erste Lieferung von Minern und erwartet, dass bis Ende März 2018 1.000 Miner operativ sein werden. Finzat Block LLC: Eine Blockchain-Lösung für den amerikanischen Hypothekenmarkt Block One erwarb 40 % von Finzat Block LLC (Finzat), eine auf Hypothekengeschäfte spezialisierte Blockchain-Gesellschaft mit Standort in New York, mit der Zielsetzung, den amerikanischen Hypothekenmarkt durch den Einsatz innovativer Blockchain-Anwendungen zwecks Realisierung eines Systems, das Simpel, Auditfähig, Fehlertolerant und Effizient (SAFE) ist, zu optimieren und zu digitalisieren.

Finzat bestellte Michael W. Moore als Chairman des Unternehmens. Herr Moore ist in der Hypothekenfinanzierung und im Investment- und Risikomanagement als führend anerkannt. Während seiner 15-jährigen Amtszeit als Senior Executive, hauptsächlich im Finanzbereich bei der Chicago Federal Home Loan Ban, war er Mitentwickler der Mortgage Partnership Finance (MPF), einer Plattform für die Ausgabe von Hypothekenfinanzierungen, wobei die Mitglieder der Federal Home Loan Bank (FHLB) mit ihren jeweiligen FHLBs an einer einzigartigen Risikoteilung teilhaben und beide Parteien auf diese Weise in den Genuss von optimierenden Vorteilen kommen. Herr Moore nimmt in dieser neuen Funktion als Executive Chairman die Einführung des Produktentwicklungsdialogs des staatlich geförderten Unternehmens von Finzat als natürliche Fortführung der Validierung des Token-Anwendungsfalls von Finzat vor.

CUIPO: Eine soziale Initiative für die Erhaltung des Regenwaldes Block One erwarb 40 % von OMAAT LTD. dba CUIPO, ein im Technologiegeschäft tätiges Unternehmen mit Sitz in London GB, das sich die Stärke des Blockchains für die Digitalisierung und Demokratisierung des Erwerbs und der Erhaltung von natürlichen Grundvermögensressourcen zunutze macht.

CUIPO ist auf die Entwicklung von Technologien und Infrastrukturen für die Erhaltung und den Schutz von gefährdeten Ländereien spezialisiert, in Form von Online-Spielen für Initiativen zugunsten der Bestandserhaltung, durch den Einsatz eines patentierten virtuellen Rastersystems und der Token-Methode, für jeweils 1 Quadratmeter. Die Umsatzströme von CUIPO werden folgende sein: Produktlizenzvergabe, pädagogische Geschenkgutscheine, globale Veranstaltungs- und Festival-Sponsoringmöglichkeiten sowie die Schaffung und Abwicklung von Dienstleistungen zur sozialen Unternehmensverantwortung für mittelständische bis große Unternehmen.

Dance for 1 Meter (D41M), eine von CUIPO lancierte Initiative zur Erhaltung des Regenwaldes, wurde auf den Titelseiten von Forbes.com, Huffington Post und mehr als 20 globalen Veröffentlichungen und Plattformen publik gemacht. D41M startete 2017 mit unglaublichem Erfolg und erzielte zwei bedeutende Geschäftsabschlüsse mit den größten Organisatoren für elektronische Musikveranstaltungen in New York und Ibiza, Spanien. Mit der vollen Unterstützung von vielen weltbekannten DJs und Künstlern und mehr als 2.000 geplanten Veranstaltungen für 2018/2019, hat sich D41M zum Ziel gesetzt, die größte Umweltinitiative in der Tanzmusikgeschichte zu werden.

Für weitere Informationen über Block One besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.blockonecap.com.

