Das Unternehmen gehörte mit seiner OEM-Modulfertigung zu den größten Photovoltaik-Produzenten in Europa. Jabil galt als einer der wettbewerbsfähigsten Hersteller in Europa, doch muss das Werk nun schließen, weil es momentan und in Zukunft nicht genug Nachfrage sieht.Jabil Circuit schließt seine Photovoltaik-Produktion in Polen. Das Unternehmen gehörte mit seiner 700 Megawatt-Fertigung in Kwidzyn zu den größten OEM-Herstellern von Solarmodulen in Europa. Nun zieht sich der aus den USA stammende Auftragsfertiger aus dem Photovoltaik-Geschäft in Europa zurück, wie das Unternehmen auf Anfrage von ...

