Im Märchen wird aus dem hässlichen Entlein am Ende ein wunderschöner Schwan. Ähnliches Potenzial haben Unternehmen, die auf den ersten Blick unattraktiv erscheinen. Der Portfoliomanager AB hat sich den europäischen Aktienmarkt näher angesehen.Europäische Aktien sind beliebt - denn trotz der jüngsten Kurseinbrüche sind die Rahmenbedingungen gut: Die Konjunktur läuft rund und politische Risiken treten in den Hintergrund. Damit gelten die Papiere mittlerweile gemeinhin als teuer. Und dennoch lassen sich noch aussichtsreiche Titel finden, erklären Tawhid Ali und Andrew Birse, beide Portfolio Manager European Equities beim Asset Manager AllianceBernstein (AB): "In den Aktienteichen tummeln sich nach wie vor zahlreiche ‚hässliche Entlein' - also Aktien, die auf den ersten Blick unattraktiv wirken, aber durchaus das Potenzial zum ‚stolzen Schwan' besitzen." Der aktuellen Volatilität zum Trotz wird das Wirtschaftswachstum in der Eurozone den Konsensschätzungen zufolge in diesem Jahr mehr als zwei Prozent betragen. Das Gewinnwachstum der Unternehmen im MSCI Europe Index dürfte sogar zweistellig ausfallen. Dennoch wurden europäische Aktien zum Jahresende 2017 mit einem Abschlag auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 15 bis 20 Prozent gegenüber US-Titeln gehandelt, so die Aktienexperten. Ihr Fazit: "Stock-Picker können diese andauernde und verbreitete Fehlpreisung ausnutzen: Mithilfe von sorgfältigem Branchen- und Einzeltitel-Research lassen sich Titel identifizieren, die weit besser aufgestellt sind als gemeinhin angenommen", raten Ali und Birse. Ihr Research konzentriert sich daher auf missverstandene oder unterschätzte Unternehmen, welche sich in Branchen und Ländern mit unterschätztem Ertragspotenzial finden.

