Hochwertige eSports-Bekleidungsmarke wird am 24. Februar in ESL One Katowice vorgestellt

Das Unternehmen für eSports-Bekleidung und Ausrüstung, Moniker, Inc. ("Moniker") stellt seine erste eSports-Lifestyle-Marke H4X.gg (ausgesprochen "Hacks") vor, mit hochwertiger Ausrüstung und lässiger Straßenbekleidung für eSports-Athleten und Fans. H4X.gg hat sich mit ESL, dem weltweit größten eSports-Unternehmen, sowie DreamHack, dem weltweit größten digitalen Festival, zusammengeschlossen, um zum offiziellen Bekleidungsausrüster von ESL One, Intel Extreme Masters, DreamHack Open, DreamHack Masters und DreamLeague 2018 zu werden, ausgehend vom ESL One in Katowice, Polen, am 24.-25. Februar.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der ersten speziellen eSports-Bekleidungsmarke, die für Fans und Spieler entworfen wurde", sagt Bernhard Mogk, SVP Global Sales Business Development bei ESL. "Wir freuen uns sehr darauf, die Kollektion an hochwertiger Ausrüstung beim ESL One Katowice in diesem Monat vorzustellen und die gesamte Kollektion bei zukünftigen ESL-Veranstaltungen über 2018 einzuführen."

Die H4X.gg-Kollektion wurde unter der Leitung von ESL-Gründer Jens Hilgers und Jon Wayne Gurman, einem Bekleidungs- und Fertigungsexperten mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Fashion- und Lizenzierungsbranche, durch leidenschaftliche Gamer und eSports-Branchenveteranen bei BITKRAFT Esports Ventures entwickelt.

"Die Spieler und Fans von eSports sind Kämpfer und Athleten, die sich hochwertige und zugleich praktische Bekleidung in Verbindung mit dem Geist und der Fashion dieses Lifestyles verdient haben", sagt Jon Gurman, CEO bei Moniker. "H4X.gg ist an der Leidenschaft der ehrgeizigen Gamer inspiriert und reflektiert die Mentalität und Ästhetik der eSports-Champions."

Auf können Sie einen ersten Blick auf die H4X.gg-Bekleidung werfen H4X.gg. Die Kollektion wird online verfügbar sein unter H4X.gg sowie über ausgewählte ESL One, Intel Extreme Masters (IEM) und DreamHack-Stellen im Verlauf von 2018.

Über Moniker

Das Unternehmen wurde 2017 von Jon Gurman und BITKRAFT eSports Ventures gegründet und basiert auf Gurmans Verständnis über die Bekleidungs- und Lizenzierungswelt sowie BITKRAFTs Fachwissen und Networking-Fähigkeiten in der eSports-Branche. Moniker wurde als Holdinggesellschaft gegründet und ist eine gemeinsame Zweckgesellschaft für die beiden Parteien. Sie dient als Dachorganisation für mehrere eSport-Bekleidungsmarken, die alle auf verschiedene Teile des Marktes ausgerichtet sind. Die erste dieser Marken ist H4X.gg, die vollständig von Moniker verwaltet und betrieben wird. H4X.gg verkauft lässige Straßenkleidung sowie hochwertige, innovative Ausrüstung für eSports-Athleten und Fans. Moniker arbeitet an der Entwicklung weiterer Marken, um unter der Dachorganisation für eSports-Verbraucherprodukte zu existieren.

Über ESL

ESL, ein Teil der internationalen digitalen Unterhaltungsgruppe MTG, ist das weltweit größte eSport-Unternehmen, das mit zahlreichen Online- und Offline-Wettbewerben branchenführend für die beliebtesten Spiele ist. ESL betreibt hochwertige internationale und nationale Ligen und Turniere unter eigener Marke, wie Intel Extreme Masters, ESL One, ESL National Championships und andere Events in Stadiengröße, sowie bodenständige Amateur-Cups, Ligen und Matchmaking-Systeme. ESL befasst sich mit einem großen Dienstleistungsbereich innerhalb der Gaming-Technologie, Event-Management, Werbung- und Fernsehproduktion und bedient alle Anforderungen des eSport-Ökosystems. Mit Geschäftsstellen in Nordamerika, Deutschland, Russland, Frankreich, Polen, Spanien, China sowie Partnern in vielen anderen Ländern, bietet ESL ein wahrhaftig globales Profil. www.eslgaming.com

Über DreamHack

DreamHack ist das weltweit größte digitale Festival und ein Treffpunkt für Gamer, der über das Jahr hinweg große Veranstaltungen in Europa und Nordamerika organisiert. 1994 gegründet lag der Schwerpunkt von DreamHack schon immer auf LAN-Partys, bei denen Teilnehmer ihre eigenen Computer mitbringen und sich für 3 Tage ununterbrochenes Gaming einrichten. Die DreamHack-Festivals sind über die Zeit natürlich gewachsen und wurden zur Plattform für eSport, die Internet- und Gaming-Kultur, geistige und kreative Wettbewerbe, Live-Musik-Shows, Vorträge von Branchenexperten, Content-Erstellung durch Prominente, Cosplayer, Expo-Hallen und vieles mehr.

DreamHack ist aber auch ein Produktionsunternehmen für auf Gaming, eSport, Musik- und Arenaveranstaltungen ausgerichteten Inhalt für herkömmliche TV- und digitale Inhaltsnetzwerke. 2017 begrüßte DreamHack mehr als 250.000 Besucher bei seinen Live-Events und seine eSport-Übertragungen wurden mehr als 375 Millionen Mal gesehen. Weitere Informationen sind verfügbar unter dreamhack.com. DreamHack ist ein Teil der führenden internationalen digitalen Unterhaltungsgruppe MTG. Weitere Informationen unter mtg.com.

