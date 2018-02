Eine DIW-Studie zeigt: Die AfD ist vor allem dort stark, wo sich die Bürger abgehängt fühlen. Ohne Gegenmaßnahmen wird sich das Problem verstärken.

Es ist eine ernüchternde Bilanz, die die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), kürzlich zog: "Die Mauer als Symbol der Teilung Deutschlands und Europas ist verschwunden, aber sie hat tiefe Spuren hinterlassen." Nicht nur am Lohngefälle, auch an der unterschiedlichen Wirtschaftskraft lasse sich bis heute erkennen, wo die innerdeutsche Grenze verlief. "Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse bleibt auf der Tagesordnung", betonte die Staatssekretärin.

Wie wichtig diese Einsicht ist, zeigt jetzt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Forscher haben die Gründe für das in manchen Regionen Deutschlands sehr gute Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl in den Blick genommen. Das Fazit lautet: Die hohen Ergebnisse in einzelnen Wahlkreisen sind auch auf ökonomische und sozio-demografische Faktoren zurückzuführen.

"Unsere Untersuchung zeigt, dass die AfD im Osten in dünn besiedelten Räumen mit Überalterungsproblemen besser abschneidet", sagte Alexander Kritikos, einer der Autoren der Studie. Im Westen sei die AfD hingegen in Wahlkreisen stark, in denen es viele Industriebeschäftigte gebe oder Haushaltseinkommen niedrig seien. "Von der Höhe der Arbeitslosenquote hängt indes die Zustimmung zur AfD kaum ab", so Kritikos.

Freilich, in anderen Analysen zur Bundestagswahl, bei der die AfD mit 12,6 Prozent erstmals den Einzug ins Parlament schaffte, spielten auch etliche andere Aspekte eine Rolle. Etwa die Flüchtlingskrise, die von der AfD zu einem zentralen Wahlkampfthema erhoben wurde. Oder die Annahme, dass die "vom Strukturwandel Abgehängten" und sogenannten "Globalisierungsverlierer" anfällig für die Rhetorik der AfD seien.

Und das letzteres besonders häufig auf die fünf ostdeutschen Bundesländer zuträfe. Vor allem wegen der bestehenden wirtschaftlichen Probleme und der gleichzeitigen Wahrnehmung, andere Bevölkerungsgruppen - insbesondere Migranten - würden besser behandelt.

Diese gängigen Erklärungen greifen nach Ansicht des DIW jedoch zu kurz, um den Zuspruch für die AfD zu ergründen. "Für uns war die Frage nicht unbedingt, wer sind die Menschen, sondern die Frage, in welchen Regionen leben die Menschen, die die AfD wählen", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher im Deutschlandfunk. Es sei zu einfach, zu sagen, die Ostdeutschen wählten die AfD mehr als die Westdeutschen.

Die Motivation, warum Wähler der AfD zuneigen, kann demnach auch stark mit dem wirtschaftlichen Umfeld in den jeweiligen Regionen zusammenhängen oder auch mit der individuellen Lebenssituation. Zwar wurde die Frage nach den Ursachen für den AfD-Erfolg schon öfter gestellt. Aus Sicht der Forscher hat sie jedoch jetzt noch zusätzlich dadurch an Bedeutung gewonnen, da die Partei im Bundestag die Rolle der Oppositionsführerin übernimmt.

Hinzu kommt die aktuelle Entwicklung. Die AfD hat diese Woche einer Umfrage zufolge erstmals die SPD in der Wählergunst übertrumpft. Laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild" verbesserte sich die Partei um einen Punkt auf 16 Prozent, während die Sozialdemokraten einen Punkt verloren und nun bei 15,5 Prozent stehen. Die CDU lag in der Umfrage bei 32 Prozent. Die AfD fühlt sich vom SPD-Absturz beflügelt. "Unser nächstes Ziel ist jetzt die CDU", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, am Dienstag in Berlin.

Wo die AfD im Westen besonders stark ist

Bei der Bundestagswahl war der Zuspruch für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...