TV-Star Hardy Krüger jr. und die Frauen: In GALA (Heft 09/2018, EVT 22.02.2018) zeigt sich der 49-Jährige einsichtig, stellt aber auch klar seine Position dar. Vor wenigen Tagen hatte seine Ex, Finanzmanagerin Melanie S., beklagt, Krüger sei zweigleisig gefahren; als er sich im Januar mit seiner Managerin Alice verlobte, sei sie noch mit ihm zusammen gewesen. "Wenn ich Melanie wehgetan habe, dann tut es mir aufrichtig leid", so Hardy Krüger jr. nun im GALA-Interview. "Allerdings: Ich habe bereits im Oktober klipp und klar Schluss gemacht." Aus seiner Sicht müsse er sich nur einen einzigen Fehler ankreiden: "Ich habe bei Melanie zu früh ,Ich liebe dich' gesagt." Bei seiner künftigen Frau Alice sei nun alles anders: "Wir sind glücklich und müssen uns nichts erklären."



