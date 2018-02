FRANKFURT (dpa-AFX) - 16 Unternehmen haben ihr Interesse an den audiovisuellen Medienrechten für den DFB-Pokal von 2019 bis 2022 bekundet. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Alle potenziellen Bewerber erhalten in diesen Tagen die Ausschreibungsunterlagen und können bis Mitte März ihr Gebot beim DFB abgeben. Derzeit werden ausgewählte Pokalspiele in der ARD gezeigt, beim Bezahlsender Sky können die Fans alle Partien sehen./edo/DP/jha

