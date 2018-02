Köln (ots) - Hier treffen in aufgeheizter Stimmung erstklassige Kochkunst und geballte Kampflust aufeinander! Im "Knife Fight Club" (ab 22. März donnerstags nach dem Spielfilm gegen 22:15 Uhr bei VOX) wollen sich in sechs Folgen jeweils zwei Spitzenköche vor Publikum und der Jury bestehend aus Tim Mälzer und Tim Raue im Wettstreit um Ruhm und Ehre messen. Sie treten in der Koch-Competition in Duellen gegeneinander an: Maria Groß, The Duc Ngo, Tohru Nakamura, Mario Lohninger, Hans Neuner, Anthony Sarpong, Richard Rauch, Sascha Stemberg, Lukas Mraz, Max Stiegl, Anton Schmaus und Nenad Mlinarevic. Wer von ihnen im "Knife Fight Club" bestehen?



Zu Beginn jeder Folge werden den zwei Kochgegnern drei Zutaten vorgegeben, die sie in ihren Gerichten verarbeiten und die signifikant herauszuschmecken sein müssen. Was jeder Koch innerhalb von nur 60 Minuten zubereitet, ist allerdings ihm überlassen. Doch wer zaubert aus den Zutaten auch das bessere Essen? Das entscheiden die beiden Koch-Egos Tim Mälzer und Tim Raue, die selbst wettkampferprobt sind und schon während des Kochvorgangs am Tresen, um den sich die Zuschauer drängen, das Geschehen kommentieren. Am Ende beschließen die beiden Juroren, wer den "Knife Fight" gewinnt. Moderiert wird die Sendung von Annie Hoffmann, die die Stimmung der Köche, der Jury und des Publikums einfängt, das hautnah mitfiebert und die Duellanten lautstark anfeuert.



Die "Knife Fight Club"-Duelle im Überblick:



22.03.: Anthony Sarpong (36) vs. Richard Rauch (32)



Zutaten: Truthahn, Kaffee, Geoduck



29.03.: Sascha Stemberg (38) vs. Lukas Mraz (26)



Zutaten: Taube, Okra, Rinderherz



05.04.: Tohru Nakamura (34) vs. Mario Lohninger (44)



Zutaten: Rosenkohl, Kaktusfeige, Wels



19.04.: Maria Groß (38) vs. Max Stiegl (37)



Zutaten: Hühnerhaut, Äpfel, Oktopus



26.04.: Hans Neuner (41) vs. Anton Schmaus (36)



Zutaten: Ziegenmilch, Pom-Pom blanc, Königskrabbe



03.05.: Nenad Mlinarevic (36) vs. The Duc Ngo (43)



Zutaten: Eierlikör, Aubergine, Schweinekopf



Wer die kulinarischen Duelle für sich entscheiden kann, zeigt VOX ab 22. März donnerstags nach dem Spielfilm gegen 22:15 Uhr. Produziert wird "Knife Fight Club" von Endemol Shine Germany.



