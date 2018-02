Investoren zittern vor Zinssteigerungen. Geldanlage aber ist kein Sprint, sondern Marathon, sagen erfahrene Geldprofis. Wer die erfolgreichsten Geldmanager in drei Risikoklassen sind, was sie jetzt kaufen.

Hendrik Leber ist schon wieder schlauer geworden. Der Chef des Frankfurter Vermögensverwalters Acatis weiß jetzt, wie er künftig Geschäftsberichte von Unternehmen mithilfe künstlicher Intelligenz auswerten kann. Leber ist begeistert von dem, was ihm sein Mitarbeiter Oliver Rolle gerade demonstriert hat. Es sprudelt aus ihm heraus: "Wir werden kollektiv klüger durch die neue Technik."

Die Kursturbulenzen an der Börse sind dem promovierten Ökonomen nur einen Nebensatz wert. Zwar rätselt auch er, wie in den USA verschuldete Privatleute mit höheren Zinsen klarkommen sollen. Bei Auto- und Immobilienkrediten gäbe es eine Blase. Es sei wahrscheinlich, dass manche Firmen, die billiges Geld für Aktienrückkäufe ausgegeben hätten, bei Gewinnrückgängen und Zinssteigerungen kollabieren. Im Moment sei aber alles noch im grünen Bereich. Darum rechnet er mit einem positiven Aktienmarkt im Jahr 2018, trotz kurzzeitiger Turbulenzen. "Bei dem Dip", sagt er, habe er Calls gekauft - Finanzinstrumente, mit denen sich aggressiv auf Kursgewinne spekulieren lässt. Wer die kauft, rechnet sicher mit steigenden Kursen.

Einen "Dip", einen Taucher, so nennt Leber die dramatischen Kursverluste am Aktienmarkt in der zweiten Februarwoche. Die begann mit einem Schwarzen Montag, zeitweise entfernte sich der Dax mehr als zehn Prozent von seinem Januar-Rekord bei 13.560 Punkten.

An der Börse macht die Angst vor Zinssteigerungen die Runde. Eine fatale Rolle spielten offenbar auch synthetische Produkte, Wettscheine auf eine niedrige Schwankungsbreite an den Märkten. Als die abstürzten, rissen sie die Aktienkurse mit. Automatische Handelssysteme, die Aktien verkaufen, sobald bestimmte Kursschwellen unterschritten werden, ließen die Kurse vor allem in den USA stark abstürzen. Der Kapitalmarkt zeigte mal wieder sein böses Gesicht, launisch und unberechenbar. Die Börse, das Biest.

Vermögensverwalter wie Leber senden beruhigende Botschaften an die Kundschaft. "Aktien sind ein besserer Schutz vor Staatsversagen und Krieg als Sparbücher und Bundesanleihe", schreibt Leber. Die Botschaft der meisten Geldprofis hat diesen Tenor: Das wirtschaftliche Umfeld ist intakt, die Konjunktur läuft, die Notenbanken haben die Zinsen im Griff - und wir Vermögensverwalter eure Geldanlage.

Für einige, längst nicht für alle, gilt dies tatsächlich. Die besten Geldmanager hat das Fonds-Analysehaus MMD aus Arnsberg für die WirtschaftsWoche ermittelt. Analysiert wurden 1300 Fondsdepots von 400 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern. Leber ist mit seinem weltweit anlegenden Portfolio Acatis Datini Valueflex - wie auch schon im Jahr 2017 - der Sieger unter 562 Teilnehmern im Fünfjahresvergleich. Ein Plus von 163 Prozent zehrt so schnell kein Crash auf.

Unter den ausgezeichneten Geldmanagern ist Leber der mutigste. Das Motto des legendären US-Investors Warren Buffett, "sei gierig, wenn andere ängstlich sind", beherzigt er wie kaum ein anderer. 2016, am Tag nach dem Brexit-Votum, als die Börse crashte, ist er ebenso aggressiv in den Markt eingestiegen wie aktuell mit den Calls. Auch an seinen Bitcoin-Zertifikaten hält er fest, die er schon 2016 ins Depot aufgenommen hat.

Nicht nur für Mutige und Millionäre

Derart heiße Wetten können schiefgehen. Bei Lebers Strategie müssen Anleger zweistellige Verluste aushalten können. Weil das nicht jedermanns Sache ist, haben MMD-Chef Klaus-Dieter Erdmann und Analyst Nicolai Bräutigam für die WirtschaftsWoche die besten Geldmanager in drei weiteren Gruppen ermittelt. Bei allen drei fließen Risiko-Komponenten mit in die Wertung ein. Gemessen wurden der Wertzuwachs der Portfolios innerhalb von drei Jahren sowie die Kursschwankungen jedes Portfolios (Volatilität). Als dritter Faktor wurden die zwischenzeitlich möglichen maximalen Verluste in die Wertung genommen. Alle im Ranking benoteten Verwalter haben eine Lizenz, um Depots speziell nach Kundenwünschen zu verwalten. Sie arbeiten aber auch mit Fonds, in die jeder einzahlen kann.

Die Ergebnisse der besten Geldmanager der Risikoklasse "Offensiv & flexibel"(max. 100 Prozent Aktien), 562 Portfolios im Ranking (maximal 562 Punkte)Wertzuwachs in ProzentRisikoRangVermögens-verwalterFonds(ISIN)3Jahre1Jahr¹Vola-tilität²Max.Verlust³Gesamt-punkte41SPSW CapitalDE000A0YJMG147,818,46,3-4,9488,82Spirit Asset ManagementLU032696163723,69,54,5-4,3475,33Sigavest Vermögens-verwaltungDE000A0MZ31728,513,37,1-7,0459,34SK Vermögens-verwaltungLU032854737625,911,27,7-7,2445,55Concept Vermögens-managementDE000A0Q8A0723,913,67,4-6,3444,56Büttner Kolberg und Partner Vermögens-verwaltungDE000A1J3YJ928,811,58,3-8,4433,87WBS Hünicke Vermögens-verwaltungDE000A0DPZG422,213,27,2-7,8426,38MS Finance SupportLU028831935226,74,19,3-6,8420,59SMS & Cie. Vermögens-managementDE000A1CXUY218,510,96,1-7,7415,010BRW & Co. Vermögens-managementDE000A1110J424,17,88,5-8,6413,311WerteFinder Vermögens-verwaltungDE000A0NEBA118,02,36,5-6,3412,312R&M Vermögens-verwaltungDE000A0MP24322,57,48,0-8,5410,313Heemann Vermögens-verwaltungLU036899824041,617,910,5-8,5399,514RBV , GronauDE000A0MY01327,411,69,4-9,8395,515FIVVDE000A0NAAF028,911,39,4-10,2395,316Werte Invest Fonds-beratungDE000A0MS7F331,513,98,9-12,7382,017DJE KapitalLU017465627131,013,610,3-10,8375,818Dr. Hellerich & Co.LU036598239513,25,95,1-6,4369,819UBS Asset ManagementLU003303659018,611,57,8-10,6367,520BLI - Banque de Luxembourg Invest.LU004829336816,45,17,8-8,0362,821Flossbach von StorchLU032357865721,16,210,0-9,5356,5¹ nur zur Information, kein Ranking-Kriterium; beim Wertzuwachs sind jährliche Kosten der Portfolios bereits abgezogen; Portfolios ab 10 Millionen Euro Volumen² monatliche Schwankungen des Fondskurses um den Mittelwert in Prozent: Je höher die Volatilität (Schwankungsintensität), desto höher ist das Risiko, dass der Anleger Verluste macht, wenn er zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkauft³ gibt an, wie viel Anleger im schlechtesten Fall in den vergangenen drei Jahren verloren hätten, wenn sie zum Höchstkurs gekauft und zum Tiefstkurs verkauft hätten, ausgewertet für je einen Stichtag pro Monat4 Hälfte der Gesamtpunktzahl für die Rendite aus drei Jahren, je ein Viertel der Punkte aus den beiden Risikokennziffern Volatilität und maximaler Verlust. Höchstpunktzahl ist die Anzahl der Portfolios in der jeweiligen Kategorie, theoretisch niedrigster Wert wäre 1.Quelle: MMD; BaFin; Stand: 31.12.2017

Ein bei Anlegern beliebter Fonds wie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities des bekannten Kölner Vermögensverwalters landet in der Kategorie Offensiv & Flexibel auf Rang 22 von 562 Portfolios. "Er wird noch immer sehr gut verwaltet", sagt MMD-Analyst Bräutigam, "aber eine höhere Volatilität verhinderte eine bessere Platzierung." Wie schon 2017 ist der Sieger der Kategorie SPSW Capital aus Hamburg. Mittlerweile ist dem Team um Markus Wedel aber das Volumen des Portfolios zu groß geworden, um ihre Strategie, die auf unterbewertete Nebenwerte setzt, noch gewinnbringend umzusetzen. Neue Anleger können in dieses Depot nicht mehr investieren.

Nervenschonend austariert

Starfondsmanager Luca Pesarini nimmt mit seinem Portfolio Ethna Aktiv ebenfalls am Vergleich teil. Er schafft es aber nur ins untere Mittelfeld in der Kategorie Ausgewogen. Durch Verluste 2015 und 2016 ist der Wertzuwachs seit drei Jahren mit unter einem Prozent zu niedrig.

Jan Ehrhardt, letztjähriger Sieger bei den ausgewogenen Depots mit maximal 60 Prozent Aktienquote, schafft in diesem Jahr den dritten Platz. 2017 hatte er einen Wertzuwachs seines Fonds von fünf Prozent für möglich gehalten und mit 4,9 Prozent nur knapp verfehlt. Auch in diesem Jahr hält er fünf Prozent für machbar. Die Börsensituation sehe nicht nach dem klassischen Beginn einer Baisse aus, so Ehrhardt.

Was ihn optimistisch macht: Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen schon 2,8 Prozent Rendite ab, Unternehmensanleihen seien häufig noch attraktiver. Darüber hinaus sei der Dollar gegenüber dem Euro nicht mehr so überbewertet wie zu Beginn des Jahres 2017. Es sei also 2018 attraktiv, in US-Anleihen zu investieren. Grob berechnet er aus der Durchschnittsrendite ...

