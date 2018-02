Frankfurt - Die Folgen der Trockenheit in Argentinien werden immer deutlicher, so die Analysten der Commerzbank. Die Getreidebörse Buenos Aires habe Ende letzter Woche erklärt, dass über die Hälfte der Sojabohnen- und Maispflanzen geschädigt seien. Für beide Produkte seien in den letzten Wochen die Ernteprognosen bereits deutlich reduziert worden.

