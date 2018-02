Wien - In den vergangenen beiden Wochen handelte der EUR/RON (Rumänischer Leu)-Wechselkurs erneut in einer engen Variationsbreite von 0,8%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die jüngsten makroökonomischen Entwicklungen hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen und nicht zu Druck auf den Wechselkurs geführt.

