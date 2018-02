Frankfurt - Ein stärkerer US-Dollar gibt den Metallpreisen seit gestern Gegenwind: Sie geben in der Breite nach, so die Analysten der Commerzbank. Der starke Preisanstieg der Metalle in der letzten Woche sei teilweise spekulativ getrieben gewesen. Gemäß Daten der LME seien die Netto-Long-Positionen bei allen Metallen ausgeweitet worden, wenn auch nur moderat.

