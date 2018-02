FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Freude der Aktionäre von Telefonica Deutschland über die Geschäftszahlen währte am Mittwoch nur kurz. Nach einer Abstufung von "Kaufen" auf "Halten" durch das Investmenthaus Hauck & Aufhäuser (H&A) drehten die Papiere in einem schwachen Gesamtmarkt ins Minus. Sie fielen am späten Vormittag um 1,31 Prozent auf 3,994 Euro. Damit hielten sich die Aktien knapp über der 21-Tage-Linie bei 3,99 Euro, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Erst Anfang Februar war der Aktienkurs bei 3,868 Euro auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen.

Die Resultate für das vierte Quartal seien ebenso wie der Ausblick wenig reizvoll, schrieb Analyst Robin Brass von Hauck & Aufhäuser in einer Studie. Er sieht beim Mobilfunkanbieter nur noch begrenztes Wachstumspotenzial - unter anderem wegen Konkurrenzdrucks durch 1&1 Drillisch. Er strich seine Kaufempfehlung und senkte das Kursziel von 5,10 auf 4,10 Euro.

Analyst Akhil Dattani von der US-Bank JPMorgan lobte indes das Schlussquartal 2017, das besser verlaufen sei als gedacht. Den Ausblick für 2018 sieht er aber als durchwachsen an. Dieser liege beim Umsatz zwar ebenfalls über den Erwartungen, hinke beim operativen Gewinn (Ebitda) aber hinterher./mis/stk

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0136 2018-02-21/11:33