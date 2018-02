Unterföhring (ots) -



(Aus)Verkauft! Für die Erfinder von "Das Ding des Jahres" ist ihr Auftritt in der neuen ProSieben-Erfindershow ein voller Erfolg:



- Darauf fahren nicht nur Joko Winterscheidt und Hans-Jürgen Moog ab: Die Finalisten Thomas Janowski (36), Paul Klarhöfer (27) und Maximilian Gassner (28) aus München mit ihrem leichten, nachrüstbaren E-Bike-Motor "TronicDrive" registrieren 100.000 Serveranfragen in 24 Stunden und etwa 2.500 unverbindliche Vorbestellungsanfragen für ihr ab März verfügbares, limitiertes E-Bike.



- Der Online-Auftritt von Finalist zwei, des Faltanhängers "Faltos" von Ulrich Müller (29, Bamberg), wird allein über Kleinanzeigen 25.000-mal aufgerufen.



- Erfinder Damian Kaczmarek (29) hat Schwierigkeiten die Nachfragen zeitnah zu bedienen. "Jetzt stehen uns einige Nachtschichten bevor, um alles versenden zu können", freut sich der Kölner. Der Online-Shop seines "Sockenkuss'" ist am Samstag völlig überlastet und erst zwei Stunden nach der Show wieder erreichbar. Im Laufe des Wochenendes gehen insgesamt 9.000 Bestellungen ein.



- "GreenBBQ", der rauchfreie Grillaufsatz von Jiulai Zhang (49, Reutte/Österreich), ist innerhalb einer Stunde komplett ausverkauft.



- Und "udoq"-Erfinder Marcus Kuchler (49, München) freut sich über 140.000 Seitenaufrufe und 1.100 Bestellungen für seine Design-Ladeschiene. Der nächste Produktionszyklus ist bereits in Planung.



Die nächste Ausgabe von "Das Ding des Jahres" mit acht weiteren Erfindungen - vom Regenschutz für das Motorrad bis zum neuartigen, modularen Regalsystem - läuft am Samstag, 24. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben.



"Das Ding des Jahres" immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Fotos sowie alle wichtigen Infos zur Show unter http://presse.prosieben.de/DDDJ.



