Genf - Temenos und die britische Gesellschaft Fidessa haben sich auf eine Übernahme geeinigt. Damit entsteht laut eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzsoftware. Temenos plant zur Finanzierung des Deals den Gang an den Kapitalmarkt. Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften hätten sich über die Bedingungen der Transaktion geeinigt, teilt Temenos mit. Erst am Vortag war bekannt geworden, dass die Unternehmen entsprechende Gespräche führen.

Bestätigt wird der am Vortag genannte Preis von 35,67 GPB, den die Fidessa-Aktionäre erhalten sollen. Damit lässt sich ein offerierter Preis von rund 1,4 Mrd GBP oder umgerechnet rund 1,8 Mrd CHF errechnen. Ausserdem sollen sie noch vor Abschluss der Transaktion - wie ebenfalls schon am Vortag bekannt wurde - in den Genuss einer Dividende im Umfang von 0,797 GBP kommen.

Die Offerte entspreche einer Prämie von fast 37% gegenüber dem Schlusskurs vom letzten Freitag, schreibt Temenos. Am Vortag waren die Fidessa-Papiere, die an der Londoner Börse gehandelt werden, jedoch schon auf das offerierte Preisniveau gestiegen und bei 35,70 GBP aus dem Handel gegangen.

Gewinnverdichtung von 15% für 2019 erwartet

Temenos erwartet den Abschluss der Transaktion im Verlauf des zweiten Quartals, ...

