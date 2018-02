Wipro Limited (NYSE:WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, hat seine Positionierung im "Kreis der Sieger" ("Winner's Circle") der Enterprise-Blockchain-Dienstanbieter durch HfS Research in der Marktstudie "HfS Blueprint Report on Enterprise Blockchain Services 2017" ("Blueprint-Bericht von HfS zu Enterprise-Blockchain-Diensten 2017") bekanntgegeben. Der Bericht wurde von Saurabh Gupta, Chief Strategy Officer bei HfS Research, verfasst.

Im Enterprise Blockchain Services 2017 Report bewertete HfS die Blockchain-Kapazitäten von 21 Service-Providern innerhalb der Wertschöpfungskette Strategische Beratung, Prototypenentwicklung, Produktionsentwicklung und Systemintegration. Im "Kreis der Sieger" des HfS Blueprint Report werden Service-Provider genannt, die beim Ausmaß sowohl der Umsetzung als auch der Innovation glänzen. In dem Bericht heißt es, dass Wipro einer der führenden Anbieter von Blockchain-Diensten mit einem maßstäblichen, stabilen Partnerschafts-Ökosystem, firmeninternen Tools und Live-Kundenbeteiligung ist.

Phil Fersht, CEO von HfS Research sagte: "Die Blockchain-Dynamik wächst weltweit, und die Marktnachfrage von Firmen, die mit Servicefirmen zusammenarbeiten wollen, die Blockchain-Lösungen und -Expertise anbieten, nimmt zu. Mit dem Bericht soll interessierten Firmenkäufern eine umfassende Analyse und Einschätzung der Blockchain-Service-Landschaft gegeben werden. Außerdem wird die relative Übernahme von Blockchain-Diensten in allen wichtigen Branchen und in neu entstehenden Anwendungsfällen analysiert. Ich möchte Wipro im Namen von HfS zu der Positionierung im Kreis der Sieger im HfS Blueprint Report zu Enterprise-Blockchain-Diensten 2017 gratulieren. Unsere Recherchen auf Kundenseite haben gezeigt, dass Wipros Blockchain-Angebote gut an den sich entfaltenden Markt und den Bedarf der Kunden angepasst sind. Wir haben von Wipros Investitionen in den Aufbau eines umfassenden Blockchain-Ökosystems, dem Fokus des Unternehmens auf der Entwicklung einer Blockchain-Community durch seine Plattformen für Crowdlearning und Crowdsourcing wie TopCoder sowie von der innovativen Blockchain-Arbeit erfahren, die das Unternehmen für mehrere globale Unternehmen durchführt. Wir denken, dass die Firma in einer guten Position ist, um im Zuge der Weiterentwicklung der Branche für ihre Kunden bei Blockchain für transformative Unternehmensergebnisse mit großen Auswirkungen zu sorgen."

"Das Engagement von Wipro für Blockchain, die verschiedensten Anwendungsfälle in Branchen wie Banking, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Energie und Versorgungswirtschaft, Gesundheitsversorgung und Biowissenschaften, Konsumgüter und Einzelhandel, Fertigung und Technologie, Kommunikation und Behörden, die Expertise und Erfahrung des Unternehmens innerhalb der Wertschöpfungskette, seine referenzierbaren Kunden, die Stabilität seines Ökosystems sowie seine Fähigkeit, für die Übernahme über Proof of Concept (PoC) hinaus zu sorgen, waren wesentliche Faktoren für die Positionierung im Kreis der Sieger", fügte Saurabh Gupta, Chief Strategy Officer bei HfS Research, hinzu

"Wir freuen uns sehr über unsere Positionierung im Kreis der Sieger in HfS' erstem Blueprint-Bericht zu Enterprise-Blockchain-Diensten. Wir investieren in eine umfassende Wertschöpfungskette für Blockchain, inklusive der Mitgliedschaft in Branchenvereinigungen wie Hyperledger und der Enterprise Ethereum Alliance, strategische Bündnisse mit unserem Ökosystem aus Firmen und Nischenpartnern und Bündnisse mit Startups und Wissenschaft, um für die Kunden bei ihrer Arbeit mit Blockchain der bevorzugte Partner zu werden. Bei HfS hat man unser Engagement und unsere Konzentration auf Blockchain sowie unsere Kapazitäten für Innovationen und Umsetzung bei der Bereitstellung erstklassiger Blockchain-Lösungen und -Dienste für die Kunden erkannt. Wir freuen uns auf die Arbeit als strategische Partner bei der Blockchain-Übernahme unserer Kunden ", sagte Krishnakumar N Menon, Vice President Servicetransformation bei Wipro Limited.

Zentrale Ergebnisse aus dem "HfS Blueprint Report on Enterprise Blockchain Services 2017" finden Sie unten:

Blockchain-Dienste für Firmen können bis 2018 ein eine Milliarde USD schwerer Markt werden

Blockchain-Dienste werden langfristig disruptiv wirken möglicherweise in so bedeutsamer Weise wie das Internet selbst

Auf dem Markt kann eine Explosion bei Blockchain-PoCs und -Pilotprojekten beobachtet werden. Innerhalb der Produktion sind die Lösungen jedoch dünn gesät

Für Blockchain stellen sich bei der Einführung (wie für jede im Entstehen begriffene Technologie) die "90-9-1"-Schwierigkeiten

Die Einführung von Blockchain ist ein weltweites Phänomen

Ethereum und Hyperledger Fabric entwickeln sich zu den bevorzugten Blockchain-Frameworks für Enterprise-Blockchain-Initiativen

Blockchain-Initiativen werden jetzt mit anderen neu aufkommenden Technologien verwoben, insbesondere Internet der Dinge und KI

Finanzdienstleistungen stehen an der Spitze bei Einführung von Blockchain, doch es entstehen gerade neue Anwendungsfälle in fast allen Branchen

