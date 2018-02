Pia Bradtmöller (J. P. Morgan AM): "Income" als Alternative für unzufriedene Sparer

• Zinserwartungen mittelfristig weiterhin niedrig • Anleger haben gelernt, Volatilität auszuhalten, um das gewünschte Ertragsniveau zu erreichen • 2018 bevorzugen Berater weiterhin Aktien

Frankfurt,20. Februar 2018 - Die deutschen Finanz- und Bankberater sind weiterhin sehrrealistisch eingestellt, was das Zinsumfeld betrifft: Es erwarten sogar nochmehr Berater als im Vorjahr (2018: 70 Prozent, 2017: 66 Prozent), dass Anlegernoch fünf Jahre Geduld brauchen, bis wieder ein gewohntes Zinsniveau von dreiProzent und mehr erreicht ist. Dagegen sehen 26 Prozent einen Zeitraum von zweibis drei Jahren als realistisch an (2017: 30 Prozent). Dies zeigt das Income-Beraterbarometer,eine bereits zum zweiten Mal von J.P. Morgan Asset Management durchgeführte,nicht repräsentative Kurzbefragung von 119 Beratern von Banken und Sparkassen,freien Finanzberatern, unabhängigen Vermögensverwaltern undVersicherungsgesellschaften während des Fonds professionell Kongresses EndeJanuar. Ziel der Befragung war, eine Momentaufnahme der Zins-, Ertrags- undKapitalmarkterwartungen sowie zum Themenkomplex "Income" zu erhalten.

Zwei Drittel der befragten Berater erachten es als notwendig, dass dasPortfolio vier Prozent pro Jahr erwirtschaftet, um die Kaufkraft nach Steuernund Inflation zu erhalten. Im Vorjahr waren nur 53 Prozent dieser Meinung. Dasssogar Erträge von fünf bis sechs Prozent nötig sind, erwarteten im letzten Jahr30 Prozent, aktuell ist es mit 21 Prozent jeder fünfte Befragte. "DieErtragserwartungen sind nach einem recht erfreulichen Anlagejahr 2017 etwaszurückgegangen", sagt Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing & PR bei J.P.Morgan Asset Management in Frankfurt. "Die Herausforderung, trotz desanhaltenden Niedrigzinsumfelds eine substanzielle Rendite zu erwirtschaften,bleibt jedoch nach wie vor groß."

NachAnsicht von Pia Bradtmöller hätten Anleger inzwischen aber stärkerverinnerlicht, dass man heute mehr Risiko in Kauf nehmen müsse, um auf dasgewünschte Ertragsniveau zu kommen. So sehen 60 Prozent der befragten Beraterbei ihren Kunden ein gewünschtes Ertragsniveau von vier bis fünf Prozent, wofüres auch die Bereitschaft gibt, Schwankungen im Maße in Kauf zu nehmen. Imletzten Jahr gaben dies nur 50 Prozent der Befragten an. Weitere 18 Prozentgeben sogar an, dass ihre Kunden Volatilität gut aushalten können, dafür aberhöhere Erträge von sechs bis sieben Prozent erwirtschaften wollen (2017: 15Prozent). Der Anteil der Befragten, die ihre Kunden als sicherheitsorientiertansehen, ist dagegen gesunken: Im letzten Jahr gaben noch 35 Prozent derbefragten Berater an, dass ihre Kunden sehr risikoscheu seien und dafür lieberauf Ertrag verzichten, aktuell sind es nur noch 21 Prozent. "Das anhaltendeNiedrigzinsumfeld macht sich schmerzhaft bei den sicheren Anlagehäfen bemerkbar- so wollen aus Sicht der Berater weniger für die Sicherheit auf Ertragverzichten", unterstreicht Bradtmöller. Wenn man allerdings die Privatanlegerwie beim Income-Barometer2017, einer repräsentativen Befragung von 1.800 Deutschen,selbst befragt, zeigt sich, dass ein Großteil nach wie vor stark auf Sicherheitsetzt und weiterhin noch nicht bereit ist, über Sparbücher und Festgelderhinaus zu investieren. Dabei sind Anleger mit den aktuellen Erträgen sehrunzufrieden und ihnen ist durchaus bewusst, dass das Zinsniveau noch weiterniedrig bleiben dürfte, "Viele Deutsche haben Angst vor den Schwankungen desKapitalmarkts. Noch sehr viel mehr glauben, das Thema nicht richtig zuverstehen. Umso wichtiger ist es im anhaltenden Zinsumfeld für Finanz- undBankberater, über fundierte Argumente und gute Beratung die richtigen Lösungenanzubieten", erläutert Bradtmöller.

Eine Strategie, die sich in diesem herausfordernden Umfeld zunehmenderBeliebtheit erfreut, sind flexible Multi-Asset-Konzepte mitAusschüttungskomponente, "Income" genannt: Mehr als 60 Prozent der befragtenBerater setzen bereits Income-Fonds, die regelmäßig Erträge ausschütten, beiihren Kunden ein und 40 Prozent der Befragten nutzen insbesondere denIncome-Klassiker JPMorganInvestment Funds - Global Income Fund.

Diemeisten Berater bevorzugen dabei Fonds mit einer jährlichen oder quartalsweisenAusschüttung, aber auch die Wiederanlage der erwirtschafteten Erträge ist füreinen guten Teil der Befragten eine sinnvolle Strategie. So sehen die BeraterIncome-Funds als ebenso geeignet für die Anspar- wie für die Auszahlphase an.Besonders gern nutzen sie diese derzeit aber für ihre Kunden als Alternative zuzinslosen Sparanlagen. "Viele Sparer schätzen es, dass man durch dieregelmäßige Ausschüttung die erwirtschafteten Erträge explizit sehen kann",betont Bradtmöller. Nur wenige Berater sehen gar keine Nachfrage nach "Income",etwa weil die Kunden ein solches Konzept nicht wünschen.

Befragt nach ihren Anlagefavoriten, die 2018 attraktive laufende Erträge ausZinsen und Dividenden bieten, trauen die Berater insbesondere europäischen undSchwellenländeraktien gute Chancen zu. Zusätzlich sehen sie, wenn auch nichtganz so stark, Ertragspotenzial für Schwellenländeranleihen. US-Aktien,Hochzinsanleihen und REITs werden im Spätzyklus als weniger attraktivangesehen.

Erstmalswurden die Berater zusätzlich danach befragt, welche Portfoliobausteine sie2018 für ihre Kunden suchen. Interessanterweise setzen sie rechtgleichgewichtet auf Strategien, die in unterschiedlichen Marktszenarien Chancennutzen (27 Prozent), ebenso wie auf Strategien, die die Chance aufKapitalwachstum bieten (27 Prozent), aber auch auf Income-Strategien mitattraktiven regelmäßigen Ausschüttungen (24 Prozent) und nicht zuletzt aufStrategien, die eine größere Portfoliodiversifizierung ermöglichen, da sieniedrig mit anderen Anlagen korreliert sind (22 Prozent).

AlsFazit dieser Kurzbefragung stellt Pia Bradtmöller fest: "Nach der Einschätzungder Berater zeigen sich Anleger zunehmend bereit, zugunsten von Mehrertrag auchetwas mehr Risiko in Form von Kapitalmarkt-schwankungen in Kauf zu nehmen - dasist angesichts der Tatsache, dass nach wie vor mehr als 2,2 Billionen Euro inkaum verzinsten Anlagen liegen, ein gutes Signal. Denn mit steigender Inflationsind gerade diese sehr sicherheitsorientierten Sparer einer schleichendenEnteignung ausgesetzt." Als Produktanbieter unterstützt J.P. Morgan AssetManagement Berater dabei, diesen Sparern eine Brücke zu den Kapitalmärkten zubauen. Dafür gibt es neben dem Global Income Fund für weniger risikoaffineAnleger eine defensivere Variante des Income-Klassikers, den JPMorgan Investment Funds - GlobalIncome Conservative Fund.

Für das Income-Beraterbarometerwurden am 24.und 25. Januar 119 Besucher des FONDS professionell Kongress 2018per iPad zu Zins-, Ertrags- und Markterwartungen sowie rund um das Thema"Income" befragt. Ziel der Befragung war es, ein aktuelles Stimmungsbild derBranche einzufangen.Rund einDrittel der Teilnehmer sind in der freien Finanzberatung tätig, gefolgt vonBeratern in Banken/Sparkassen (20 Prozent. Je rund ein Zehntel arbeitet imVersicherungsvertrieb, bei unabhängigen Vermögensverwaltern oder bei einemProduktanbieter. Fast die Hälfte der Befragten stammt aus Süddeutschland:Baden-Württemberg und Bayern machen zusammen die Hälfte der Befragten aus.Zusammen mit Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein Westfalen stellen sie 89Prozent der Teilnehmer.













