- Umsatz der M-Industrie steigt um 2.1% auf CHF 6.520 Mrd.

- Zweistelliges Wachstum im internationalen Geschäft (14.1%)

- Fokussierung auf Belieferungsgrosshandel im

Grossverbrauchergeschäft

- Investitionen in den Werkplatz Schweiz von CHF 230 Mio.



Die M-Industrie erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 6.520 Mrd., was

einem Wachstum von CHF 132 Mio. (+2.1%) entspricht. Im

internationalen Geschäft konnte ein zweistelliges Wachstum von CHF

112 Mio. (+14.1%) auf CHF 901 Mio. erreicht werden. Im Schweizer

Markt resultierte dank Akquisitionen ein leichtes Wachstum auf CHF

5.619 Mrd. (+0.4%).



Im internationalen Geschäft (Export und Auslandstandorte) konnte

ein erfreuliches Wachstum von CHF 112 Mio. (14.1%) auf CHF 901 Mio.

erzielt werden. Dank den Sortimenten Kaffeekapseln, Schokolade,

Kosmetik und Käse wurden die Exportumsätze um 10.1% gesteigert. Um

das Exportgeschäft auch künftig wirkungsvoll zu unterstützen, wurden

in Frankreich, Spanien und Holland weitere Vertriebsplattformen

aufgebaut. Die M-Industrie hat unter dem Namen "Orange Garten" den

Markteintritt in China geschafft. Über führende

Cross-Border-E-Commerce-Anbieter werden hochwertige Migros-Produkte

an die chinesischen Konsumenten verkauft.



Im Schweizer Markt (Detailhandel und Grossverbrauchergeschäft) hat

die M-Industrie ihr Portfolio optimiert. Während der Geschäftsbereich

Cash+Carry Angehrn (CCA) verkauft wurde, konnte die Marktposition

dank gezielten Akquisitionen in den Frische-Bereichen Fisch (Tipesca

SA), Backwaren (Mehrheit an der Hug Bäckerei AG) sowie Milch- und

Käsespezialitäten (Mehrheit an der Schwyzer Milchhuus AG) gestärkt

werden.



Das Geschäft mit der Migros-Gruppe erreichte mit CHF 4.526 Mrd.

das Vorjahresniveau. Das Migros-Detailhandelsgeschäft entwickelte

sich teuerungsbedingt rückläufig, während die Umsätze mit Denner,

Migrolino und LeShop.ch gesteigert werden konnten.



Im Grossverbrauchergeschäft wird sich die M-Industrie unter Saviva

künftig konsequent auf den Belieferungshandel konzentrieren. Die

Erfahrungen haben gezeigt, dass die Synergien zwischen den Bereichen

Abhol- und Zustellgrosshandel geringer waren als erwartet. Das

Geschäft schliesst mit einem Umsatz von CHF 1.093 Mrd. um 2.2% höher

ab als im Vorjahr. Neu aufgebaute Geschäfte wie "Apposito" (digitales

Geschäftsmodell im Getränkehandel), Saviva Health Services und die

Integration von Tipesca (Fisch) entwickelten sich erfreulich.

Insgesamt konnte trotz des Abgangs von CCA (per 30.11.2017) ein

Wachstum erzielt werden.



Investitionen in den Werkplatz Schweiz und in die Nachhaltigkeit



Die M-Industrie hat 2017 rund CHF 230 Mio. in den Werkplatz

Schweiz investiert. Der Schwerpunkt lag auf Kapazitätserweiterungen

und Rationalisierungsinvestitionen. Vermehrt erfolgen Investitionen

in die Automatisierung im Kontext des Programmes "Industrie 4.0". Mit

dem fertiggestellten Neubau in Gränichen hat die Jowa ihre

Produktionskapazität für Brot ausgebaut. Die moderne Bäckerei vereint

traditionelles Handwerk mit intelligenter Technologie. Ein

Hochregallager und ein Holzheizwerk komplettieren den Bau. Mit der

erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Holzheizwerke bei der Jowa in

Gränichen und bei der Elsa in Estavayer-le-Lac können die

CO2-Emissionen bei voller Leistung jährlich um 15'000 Tonnen

reduziert werden. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung

der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele der M-Industrie geleistet.



Die M-Industrie schafft erneut Ausbildungsplätze



Die M-Industrie als starke Ausbildnerin hat auch im 2017 die

Anzahl Ausbildungsplätze weiter ausgebaut. Aktuell werden 556

Lernende in über 30 verschiedenen Berufen ausgebildet, 18 mehr als im

Vorjahr. Die M-Industrie beschäftigte Ende 2017 14'031 Mitarbeitende,

was einem Plus von 640 Mitarbeitenden entspricht. Im Ausland arbeiten

1'228 Mitarbeitende.



Ausblick



Der Schweizer Markt wird für die M-Industrie anspruchsvoll

bleiben. Das internationale Geschäft wird konsequent organisch und

akquisitorisch in den Schlüsselmärkten weiterentwickelt.



Nettoumsätze 2017 der M-Industrie http://ots.ch/kCJHV1



Kurzportrait M-Industrie



Die M-Industrie gehört mit ihren 25 leistungsstarken Unternehmen

in der Schweiz und 8 Produktionsbetrieben sowie diversen

Handelsplattformen im Ausland zur Migros-Gruppe. Sie bietet über

20'000 hochwertige Food- und Near-Food-Produkte zum besten

Preis-Leistungs-Verhältnis an und ist damit einer der grössten

Eigenmarkenproduzenten weltweit. Die M-Industrie setzt auf den

Industriestandort Schweiz; ihr Geschäft - basierend auf den Werten

Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit - baut sie laufend

aus. Als Industriegruppe der Migros ist sie nahe am Markt, setzt

Trends und überrascht mit innovativen Produkten und Dienstleistungen.

Sie exportiert Schweizer Qualitätsprodukte in über 50 Länder. Zu

ihren Kunden gehören namhafte internationale Grossunternehmen. Die

M-Industrie produziert verantwortungsvoll und nachhaltig. Sie

transportiert die Waren wenn immer möglich mit der Bahn.



Mit über 14'000 Mitarbeitenden, darunter 556 Lernende in über 30

Berufen, ist sie eine bedeutende Arbeitgeberin in der Schweiz.



