Paris - Die Aktienmärkte in Europa sind am Mittwoch der schwachen Wall Street hinterhergelaufen. Jenseits des Atlantiks hatten Anleger am Dienstag nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende einen Teil der Erholungsgewinne im Dow einkassiert. Hinzu kamen enttäuschende Wirtschaftsdaten für den Euroraum. Dort hatte sich im Februar die Stimmung in der Industrie und auch im Dienstleistungssektor eingetrübt.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, verlor gegen Mittag 0,79 Prozent auf 3408,06 Punkte. Der CAC 40 in Paris sank um 0,56 Prozent auf 5260,00 Punkte. Der britische FTSE-100 ("Footsie") verlor 0,27 Prozent auf 7226,92 Punkte.

"Der Konjunktureuphorie geht die Luft aus", der Realitätssinn kehre zurück, kommentierte BayernLB-Analystin Christiane von Berg den Verlauf des Markit-Einkaufsmanagerindex, der auf ...

