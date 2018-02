München (ots) -



Am Anfang stand die Lust an der Farbe, der Malerei, dem Material, der Drang sich auszudrücken, die Kreativität. Jede Künstlerin geht ihren eigenen Weg - findet eine eigene Sprache. Die Inspiration liegt in der Auseinandersetzung in der Gruppe, in der Reibung am Gegenüber. Daraus entstand die Idee einer eigenen Künstlerinnengruppe. Mitte 2015 wurden die Malküren ins Leben gerufen. Die Malküren begreifen sich als starke Frauen, die sich der Kunst verschrieben haben.



Als Frauen, die sich das Malen zur Kür erkoren haben. ULRIKE GANTER macht es unendlich viel Freude, mit Pigmenten, Acryl, Tusche u.a. zu arbeiten und diese auch mit anderen Materialien zu kombinieren - der Entstehungsprozess ist spannend, das Ergebnis manchmal überraschend.



ILONA KRAUSE KÖNIG ist inspiriert von dem Thema Architektur und Grafik, was sich in den ausgestellten Bildern ebenso wiederspiegelt, wie die Freude am Experimentieren mit Farben, Techniken, Material und Fotos. Ergänzend dazu zeigt die Ausstellung Fotos u.a. als Acryldruck. ANNEGRET POSCHLEP ist vom Fluss der Farben fasziniert. Bis heute zeigen sich in ihrem Werk immer wieder Schaffensphasen in Schütt-, Fließ- oder Floating Paint Techniken. In dieser Ausstellung zeigt sie parallel zu den neuen Fließbildern ihren Bildzyklus "faces feminin".



ANDREA PROBST liebt das Experiment. Sie kombiniert die unterschiedlichsten Materialien und Techniken um daraus stimmige Kunstwerke zu schaffen. Auch ihre Frauengesichter oder Körper der aktuellen Ausstellung demonstrieren dies deutlich. Ihre Werke verkörpern sowohl die gegenständliche als auch die abstrakte Malerei. CHRISTINE VON TUCHER widmet sich weiterhin dem Thema Mensch. Im Rahmen der Ausstellung sind zwei unterschiedliche Werkreihen entstanden. In den großformatigen Portraitzeichnungen thematisiert die Künstlerin ein Spektrum ganz unterschiedlicher Emotionen. Die Arbeiten sind in Graphit auf Papier angelegt. Die Druckgraphiken auf Alu-Dibond-Platten zeigen eine willkürliche Auswahl an prominenten Frauen aus Geschichte und Gegenwart.



Wann: 27.2.-24.3.2018 Wo: Kulturzentrum München-Trudering Wasserburgerlandstraße 32



