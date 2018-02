Wind- und Solarenergie waren im Vergleich zu fossilen Energieträgern lange marginalisiert, aber das beginnt sich zu ändern. In den letzten Jahren sind die Kosten für den Bau von Wind- und Solarkraftwerken so weit gesunken, dass sie mit jedem fossilen Brennstoff konkurrieren können. Und sie schlagen Öl, Kohle und Atomkraft in den meisten Fällen.



Einige Angebote für Energieverträge für Xcel Energys (WKN:855009) 2017 All-Source Solicitation zeigen, dass Wind und Sonne nicht nur konkurrenzfähig sind, sondern auch dominieren, wenn sie mit Energiespeichern kombiniert werden. Durch das Hinzufügen von Speichern kann der Energieversorger kontrollieren, wann die Energie ins Netz eingespeist wird, wodurch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...