Ein schmerzender Ellenbogen kann viele Ursachen haben: Dazu zählen Überlastung, Fehlhaltungen oder wiederkehrende, monotone Bewegungen bei der Arbeit, in der Freizeit und beim Sport. Oft entstehen die Schmerzen durch gereizte Sehnenansätze am Ellenbogen, die unsere Unterarmmuskulatur steuern. Dann kann eine Epicondylitisspange wie die medi Epibrace helfen. Durch gezielten Druck entlastet und mindert sie den Zug auf die entzündeten Sehnenansätze und betroffenen Muskelbereiche im Unterarm. So werden Entzündungen und Schmerzen gelindert, die Beweglichkeit und Heilung gefördert.



Die medi Epibrace ist beim Tennis- und Golferellenbogen, Mausarm sowie für den linken und rechten Arm einsetzbar. Sie besitzt jetzt eine flexible Pelotte mit 3D-Profil, die therapiegerecht positioniert werden kann. Zusammen mit dem Gurtband, mit dem der Druck auf die schmerzenden Sehnenansätze individuell dosiert werden kann, sorgt sie für eine effektive Entlastung. Dank der Nummerierung am Gurtband wird die gewünschte Druckintensität individuell eingestellt. Die medi Epibrace fördert die Durchblutung und unterstützt den Heilungsprozess.



Die Orthese kann ganz einfach mit einer Hand selbstständig angelegt werden. Dabei bietet das neue Rückhalteband noch mehr Komfort. Der weiche Abschlussrand ist sanft zur Haut und verhindert Hautirritationen. Die medi Epibrace ist sowohl in Grau als auch den Farbkombinationen Lime / Grau und Magenta / Grau erhältlich.



Der Arzt kann die medi Epibrace bei medizinischer Notwendigkeit verordnen, im medizinischen Fachhandel wird sie angepasst.



Zum Hintergrund: Multitalent Ellenbogen - drei Gelenke in einem



Der Ellenbogen gehört zu den komplexesten Gelenken unseres Körpers. Beim Beugen und Strecken des Unterarmes wirken das Scharnier- und Kugelgelenk zusammen. Das Zapfengelenk ermöglicht die Unterarm-Handdrehung um sagenhafte 180 Grad. Sind die Muskeln überlastet, mit denen der Arm und das Handgelenk gestreckt werden können, spricht man von einem Tennisarm oder Tennisellenbogen. Dabei treten die Schmerzen an der Außenseite des Ellenbogens auf. Beim Golferellenbogen oder Golfarm ist die Beugemuskulatur überlastet und die Innenseite des Ellenbogens schmerzt. Der Mausarm bezeichnet eine Zivilisationskrankheit: Beim Arbeiten mit der Computer-Maus, dem Handy und dem Tablet, können die falsche oder verkrampfte Handhaltung und monotone Bewegungen den Ellenbogen überlasten und zu Schmerzen führen. Der Arzt entscheidet über die individuelle Therapie. Dazu zählen neben einer entlastenden Orthese oder Bandage (beispielsweise medi Epibrace oder medi Epicomed) auch Kälte- oder Wärmebehandlungen, Physiotherapie, um Bewegungsabläufe zu optimieren sowie entzündungshemmende Schmerzmittel und Salben.



