Hannover - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden insgesamt vier Eurodenominierte Covered Bonds mit Benchmarkvolumen begeben, so Kai Ebeling, CIIA von der Nord LB.Aus Deutschland sei neben der Deutschen Bank auch die Berlin Hyp an ihre Investoren herangetreten. Die Deutsche Bank habe für eine Laufzeit von langen sieben Jahren (Fälligkeit: August 2025) insgesamt EUR 500 Mio. zu einem Reoffer-Spread von ms -12 Bp platziert, nachdem der Pricing-Prozess mit einer Guidance von ms +10 Bp area begonnen habe. Mit einer Bid-to-Cover-Ratio von 2,2 handle es sich bei dem Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000DL19T67/ WKN DL19T6) um die höchste Zeichnungsrate für einen deutschen Pfandbrief in diesem Kalenderjahr.

