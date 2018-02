Frankfurt - State Street Global Advisors erweitert das Angebot an Renten-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF, könnten Anleger an der Wertentwicklung des globalen Anleihemarktes partizipieren. Der Referenzindex umfasse über 21.000 Wertpapiere von mehr als 2.400 Emittenten in 24 Währungen aus mehr als 60 Ländern. Alle Anleihen würden über ein Investment-Grade-Rating verfügen.

