Wiesbaden (ots) - Als Katherine "Kay" Graham 1963 die Verlagsführung der Washington Post erbt, lässt sie sich von den Männern, die sie umgeben, nicht nur beraten, sondern auch leiten. Das ändert sich, als ihre Zeitung 1971 in den Besitz der "Pentagon-Papiere" gerät, die über die wahren Hintergründe des Krieges der USA in Vietnam aufklären. Nun bietet Kay Graham ihrem Aufsichtsrat und auch der US-Regierung die Stirn und entscheidet sich, die Story zu den Papieren zu veröffentlichen, auch wenn sie damit ihre Zeitung und sogar ihre Freiheit riskiert, da die US-Regierung alles daran setzt, die Geschichte zu vertuschen. Mit seinem neuen Werk DIE VERLEGERIN (Start: 22. Februar) ist Steven Spielberg ein Politdrama gelungen, das von einem historischen Ereignis erzählt und damit, gerade in Sachen Pressefreiheit, gleichzeitig ein Licht auf das Hier und Jetzt wirft. "Spielberg inszeniert Politik und Wirtschaft so spannend wie einen Thriller. Mit hervorragendem Licht, perfekter Kamera und überragendem Score bringt Spielberg einen großen Moment der Emanzipation auf die Leinwand. Und mit Meryl Streep in der Titelrolle ist DIE VERLEGERIN zudem hervorragend besetzt." Dies schreibt die FBW-Jury in ihrem Gutachten zu DIE VERLEGERIN, dem sie das höchste Prädikat "besonders wertvoll" verleiht.



Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_verlegerin



Der sechsjährige Dominik freut sich, denn schon bald soll er in die Schule kommen. Das erzählt er auch seinem besten Freund Raff und der freut sich natürlich auch. Aber Raff ist nicht irgendwer, sondern eine echte Giraffe. Und weil Dominik und Raff unzertrennliche Freunde sind, soll auch Raff mit zur Schule gehen. Der Kinderfilm MEIN FREUND, DIE GIRAFFE (Start: 1. März) von Barbara Bredero steht in bester Tradition des niederländischen und skandinavischen Kinderkinos. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW vergab einstimmig das Prädikat "besonders wertvoll". In ihrer Begründung schreibt sie: "Der Film ist ein lustiges Abenteuer für Kinder im Vorschulalter, das sicherlich auch erwachsenen Zuschauern Spaß machen wird. In vielen, kleinen Details zeigt sich, dass viel Herzblut und Liebe in dem Film steckt. Die Macher des Films verstehen es grandios, kindliche Neigungen und Phantasien nachzuempfinden und dadurch auch identitätsstiftend für das Publikum zu wirken. Regisseurin Barbara Bredero ist es gelungen, einen in den Niederlanden bekannten Kinderreim filmisch umzusetzen. Mit einfachen Schnitten, tollem Licht und einer kindgerechten Kamera schafft sie eine beschwingte Choreographie, schreckt dabei aber auch nicht vor kleinen Wiederholungen zurück, wenn es für die altersgemäße Rezeption wichtig ist. MEIN FREUND, DIE GIRAFFE ist ein wirklich sehenswerter Film für die Vorschulaltersgruppe, ein "Coming-Of-School-Age"-Film, der vieles von dem vorwegnimmt, was auch Coming-of-Age-Produktionen für eine ältere Zuschauergruppe aufarbeiten: dass Freundschaften etwas Wunderbares sind und es sich dennoch lohnt, die eigene Peer-Group zu erweitern, um neue und auch eigene Erfahrungen zu machen."



Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/mein_freund_die_giraffe



Außerdem mit Prädikat in der kommenden Kinowoche: Das Kriegsdrama DER HAUPTMANN von Robert Schwentke.



Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.



OTS: Deutsche Film- und Medienbewertung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9113 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9113.rss2



Pressekontakt: Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) Schloss Biebrich Rheingaustraße 140 65203 Wiesbaden



Tel: 0611/ 96 60 04 -18 Fax: 0611/ 96 60 04 -11 info@fbw-filmbewertung.com www.fbw-filmbewertung.com