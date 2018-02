Zürich (ots) -



Von Donnerstag, 22. bis Sonntag, 25. Februar 2018 zündet die

SWISS-MOTO wieder ein Feuerwerk für alle Töff-Fans. Im

Scheinwerferlicht der 15. Ausgabe der grössten Schweizer Motorrad-,

Roller- und Tuning-Show stehen über 400 Marken mit den Neuheiten der

kommenden Töff-Saison. Doch damit nicht genug: 2018 präsentiert die

SWISS-MOTO zum Beispiel die erste lückenlose Sammlung von Schweizer

Armeemotorrädern und den stärksten Elektrochopper der Welt. Und:

Diesmal punktet die SWISS-MOTO mit einer neuen Action-Halle und ganz

viel Frauenpower.



Die Motorrad-, Roller- und Tuning-Show SWISS-MOTO gilt jedes Jahr

als Startschuss in die neue Töff-Saison und ist somit ultimativer

Anziehungspunkt für Schweizer Töff-Fans. Vom 22. bis 25. Februar 2018

enthüllen 220 Aussteller die Neuheiten von über 400 Marken. Die

Trends: der Siegeszug der Retro- und Vintage-Motorräder, der

ungebremste Vormarsch der Elektronik und die erfreuliche Tatsache,

dass es noch nie so viel Motorrad für so wenig Geld gab. 2018 geben

die Hersteller aus Europa und Fernost ihre Zurückhaltung bei den

Neukonstruktionen aufgrund der strengeren Euro-4-Normen bezüglich

Lärm- und Abgasemissionen endgültig auf und präsentieren eine wahre

Flut von Neuheiten, die allesamt an der SWISS-MOTO 2018 in Zürich zu

bewundern sein werden. «Auch dieses Jahr präsentieren wieder viele

Aussteller ihre Neuheiten im Rahmen der SWISS-MOTO als Schweizer

Premiere. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich

Harley-Davidson entschieden hat, dieses Jahr eine Weltpremiere

exklusiv bei uns zu enthüllen», freut sich Messeleiter Yves

Vollenweider. Neben neuen Motorrädern, Rollern und Quads dürfen sich

die Besucherinnen und Besucher der SWISS-MOTO erneut auf ein grosses

Bekleidungs- und Zubehörsortiment sowie auf spektakuläre Shows und

aufwändig inszenierte Sonderausstellungen freuen.



Einzigartige Ausstellung von Armeemotorrädern - ein Stück

Schweizer Geschichte



Dank der intensiven Zusammenarbeit mit dem Militärmuseum Wildegg

und der Zentralstelle für historisches Armeematerial der Schweizer

Armee (ZSHAM) kommen die Besucherinnen und Besucher der SWISS-MOTO in

den Genuss der ersten lückenlosen Sammlung von Schweizer

Armeemotorrädern seit dem Zweiten Weltkrieg. Dabei werden echte

Raritäten aufgefahren: beispielsweise die Universal A 1000, die als

Kampffahrzeug mit Munitionsanhänger konzipiert wurde, und seltene

Armeeroller der Marken Vespa und Lambretta, die für den Kurierdienst

angedacht und als Versuchsserie mit nur je 20 Stück produziert

wurden.



E-Bullet - der stärkste Elektrochopper der Welt



Hier wartet ein regelrechtes Geschoss auf seine Enthüllung an der

SWISS-MOTO 2018. Mit einem Gewicht von nur 165 Kilogramm und einem

maximalen Drehmoment am Hinterrad von unglaublichen 860 Newtonmetern

präsentiert der Schweizer Maschinenbauer Peter Fässler den stärksten

Elektrochopper der Welt. Dafür zog der «Innerschwiizer» aus Oberiberg

alle Register und verbaute einen auf dem berühmt-berüchtigten

Strassenrennen Isle of Man getesteten Elektromotor. Diese Perle der

Ingenieurskunst wird der Öffentlichkeit im Rahmen der SWISS-MOTO 2018

erstmals präsentiert.



Kontakt:

Andreas Sieber, Kommunikationsleiter

T +41 58 206 30 75, andreas.sieber@swiss-moto.ch