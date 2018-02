Berlin (ots) -



- Dispokredit kostet im Bundesdurchschnitt 8,5 Prozent Zinsen - Dispo-Alternative Kredit2Day kostet zwischen 0,69 und 5,8 Prozent Zinsen - Kredit2Day wird dauerhaft von smava angeboten



Laut Deutscher Bundesbank überzogen Verbraucher in Deutschland ihre Konten im vergangenen Jahr mit insgesamt über 380 Milliarden Euro. Dafür zahlten sie im Schnitt einen effektiven Zinssatz von 8,5 Prozent. Das Portal Biallo.de spricht sogar von bis zu 12,63 Prozent. Die Kontoüberziehung ist damit nach wie vor extrem teuer. Obwohl sich Banken seit Jahren so günstig wie nie selbst Geld leihen können. Nach Kreditprivat (Privat-zu-Privat-Kredit) und Kredit2Go (vollautomatischer Sofortkredit) geht das Kreditportal smava (https://www.smava.de/) jetzt mit dem neuen Produkt Kredit2Day erneut in die Offensive - dieses Mal in Kooperation mit der solarisBank. Verbraucher können sich ab sofort und dauerhaft über smava.de Geld für einen effektiven Jahreszins ab 0,69 Prozent leihen. Das Geld wird sofort nach Vertragsabschluss ausgezahlt. "Kredit2Day ist eine echte Alternative zum Dispokredit. Er ist transparent, fair und günstig", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava.



4 Euro statt 86 Euro - Kredit2Day ist bis zu 96 Prozent günstiger als Dispokredit



Wer sein Konto überzieht, zahlt dafür laut Bundesbank im Bundesdurchschnitt effektiv 8,5 Prozent Zinsen. Bei einem Kreditbetrag von 1.000 Euro und einer Laufzeit von 12 Monaten ergeben sich dadurch Zins-Kosten von 86,18 Euro. Wer sich die 1.000 Euro für denselben Zeitraum über smava.de leiht, zahlt im günstigsten Fall 3,73 Euro (effektiver Jahreszins: 0,69 %), im teuersten Fall 30,87 Euro (effektiver Jahreszins: 5,80 %) an Zinsen.*



Dauerhaft verfügbare Alternative zum Dispokredit



Kredit2Day ist dauerhaft verfügbar. Er kann von Angestellten und Beamten mit ausreichender Bonität für eine Laufzeit zwischen 24 und 84 Monaten in Anspruch genommen werden. Sondertilgungen sind genauso wie eine vorzeitige Ablösung jederzeit und kostenfrei möglich. "Durch eine vollständig digitale und automatisierte Kreditbearbeitung erfolgt die Auszahlung sofort nach der elektronischen Unterschrift", sagt Marko Wenthin, Chief Commercial Officer und Co-Gründer der solarisBank. Dadurch ist der Kredit2Day, bei geringeren Kosten, flexibel wie ein Dispokredit.



Verbraucher profitieren von Fintechs und der Digitalisierung von Finanzprodukten



Das Kreditportal smava und die solarisBank gehören zu einer neuen Generation von Finanzdienstleistern, sogenannten Fintechs. Sie bieten typische Finanzprodukte wie Kredite an. Zu deren Bereitstellung und Bearbeitung nutzen Fintechs aber, anders als klassische Finanzinstitute, in erster Linie digitale Prozesse und technologische Innovationen. Verbraucher profitieren von dieser Entwicklung: Mithilfe von Fintechs kommen sie in der Regel schneller und günstiger an ihr gewünschtes Finanzprodukt.



* Repr. Bsp. gemäß §6 PAngV: 1.000,00EUR Nettodarlehensbetrag, Laufzeit 12 Monate, 0,69% eff. Jahreszins, 0,69% fester Sollzins p.a., 12 mtl. Raten zu je 83,64EUR, Gesamtbetrag 1.003,73EUR. solarisBank AG, Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin



* Repr. Bsp. gemäß §6 PAngV: 1.000,00EUR Nettodarlehensbetrag, Laufzeit 12 Monate, 5,80% eff. Jahreszins, 5,65% fester Sollzins p.a., 12 mtl. Raten zu je 85,91EUR, Gesamtbetrag 1.030,87EUR. solarisBank AG, Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin



Über smava



Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken. So können Verbraucher den günstigsten Kredit auswählen und direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von über 10.000 Euro spart ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davon alleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava 300 Mitarbeiter aus 36 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/ueber-smava.



Über solarisBank



Die solarisBank ist die erste Banking Plattform mit Vollbanklizenz, die Unternehmen ermöglicht, eigene Finanzprodukte anzubieten. Partner der solarisBank können per API-Anbindung an die Plattform nicht nur die solarisBank-Module im Bereich Payments und E-Geld, Kreditgeschäft sowie Digital Banking sondern auch Services von auf der Plattform integrierten Drittanbietern beziehen. Dadurch kreiert die solarisBank ein technologisch hochentwickeltes Banking-Ökosystem für Fintechs, etablierte Digitalunternehmen sowie Banken und Corporates. Das Unternehmen wurde 2016 mit Sitz in Berlin gegründet und wird von dem Vorstandsvorsitzenden Roland Folz, den Vorständen Marko Wenthin und Andreas Bittner sowie CFO Alexander Engel, CPO Jörg Howein und CTO Peter Grosskopf geführt.



