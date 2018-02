Köln (ots) -



- Wohnmobil bietet Skitourengehern große Flexibilität - Freistehen in der Schweiz und in Italien: Von der Straße auf die Skier - Frühzeitige Buchung empfehlenswert



Die Nachfrage nach Wohnmobilen ist bei dem Vergleichsportal CamperDays immer dann am größten, wenn in dem gewünschten Zielland der Kunden warmes und trockenes Wetter herrscht. Doch auch Wintersportler haben inzwischen das Wohnmobil für sich entdeckt: Daher nimmt das Angebot an winterfesten Wohnmobilen allmählich zu und immer mehr Skigebiete bieten Campingplätze in direkter Nähe zur Seilbahn an. Für Skitourengeher, die Touren abseits der Skigebiete unternehmen, bietet das Wohnmobil die nötige Flexibilität.



Wer mit dem Wohnmobil auf Skitour geht, kann je nach Wetterverhältnissen und Lawinenbedingungen spontan in ein anderes Tal fahren oder vom Alpennord- zum Alpensüdkamm wechseln. Denn nur, wenn das Wetter mitspielt, ist die Skitour auch sicher. Der Vorteil in den Schweizer und den italienischen Alpen ist, dass man dort abseits von touristisch geprägten Orten in der Regel sogar außerhalb von Campingplätzen für eine Nacht frei stehen darf. Im Idealfall findet sich am Ausgangspunkt der Skitour direkt ein Stellplatz, so dass man morgens sofort starten kann. Hierfür bietet sich in der Schweiz zum Beispiel das Gebiet entlang des ganzjährig geöffneten Julierpasses und Berninapasses an. Im italienischen Südtirol ist das Pflerschtal am Brenner oder am Gran Paradiso im Aostatal unter Skitouren-Gehern beliebt und gut über die Straße zugänglich. In den österreichischen Alpen, besonders in Tirol, ist das Freistehen mit dem Wohnmobil generell verboten.



Als Tipp empfiehlt Raphael Meese, Produktmanager von CamperDays: "Auch das Wohnmobil für den Winterurlaub sollte frühzeitig gebucht werden, denn zu dieser Zeit werden die Flotten erneuert und sind kleiner." Generell stehen aber Fahrzeuge aus allen Kategorien auch in winterfester Ausrüstung zur Verfügung. Die Gebühren für Winterreifen sind bei CamperDays im angezeigten Preis natürlich enthalten. Schneeketten können optional für 78 EUR pro Miete reserviert werden. Die Mindestmietdauer für ein Wohnmobil ab Deutschland beträgt in den Wintermonaten auf CamperDays in der Regel nur 7 Tage. (PM-ID: 100)



Über CamperDays:



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert: Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen, sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. ServiceValue und DIE WELT kürten CamperDays 2017 bereits zum zweiten Mal zum Branchengewinner "Vergleichsportale für Wohnmobile", FOCUS-MONEY ermittelte CamperDays 2014 als "Bestes Vergleichsportal" für Wohnmobiltarife. Das Portal gehört wie Deutschlands Marktführer billiger-mietwagen.de zur ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: CamperDays newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112081 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112081.rss2



Pressekontakt für Rückfragen:



Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail: presse@camperdays.de, Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099, www.camperdays.de, Kundenservice: 0800 334 334 344