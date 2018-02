Köln (ots) - DreamWorks Animation hat mit "Trolls" ein einzigartiges Filmuniversum erschaffen, das dank seiner musikalischen Elemente, seiner farbenfrohen Optik sowie seines warmherzigen Humors Animationsfans rund um den Globus begeistern konnte. Dank des großen Erfolgs an den Kinokassen haben die Kalifornier die Fortsetzung bereits bestätigt, der zweite Teil der "Trolls"-Franchise wird 2020 starten. Bis dahin müssen die Fans von Poppy, Branch & Co. jedoch nicht auf ihre "haarigen" Lieblingsprotagonisten verzichten. Die Animationsserie Trolls - Die Party geht weiter! (USA 2017) spannt den inhaltlichen Bogen zum nächsten Filmabenteuer, die Handlung setzt direkt nach dem Ende des ersten Teils ein. Ab Samstag, 10. März können die SUPER RTL Zuschauer gemeinsam mit Poppy und ihren Freunden in neue musikalische Abenteuer aufbrechen; immer samstags und sonntags um 09:45 Uhr und in deutscher Erstausstrahlung.



In den fantastischen Wäldern der Trolls ist nach dem Aufeinandertreffen mit den Bergens wieder die perfekte "Haarmonie" eingekehrt: Es wird gefeiert, getanzt und natürlich gesungen! Für Poppy, die stets gut gelaunte Anführerin der Trolls, und ihren besten Freund Branch ist das Leben dennoch alles andere als langweilig. Denn die Trolls müssen sich immer noch daran gewöhnen, dass die grummeligen Bergens, ihre langjährigen Erzfeinde, von nun an ihre Freunde sein sollen und sie alle Feste gemeinsam feiern. Regelmäßig prallen die verschiedenen Kulturen aufeinander und es liegt an den Trolls, für jeden Konflikt eine möglichst glitzernde, bunte und spaßige Lösung zu finden. Keine einfache Aufgabe für Poppy, doch dank der Unterstützung ihrer Freunde geht sie jede neue Herausforderung mit Begeisterung an...



